«Εκτός μάχης» η Generali για την εξαγορά του κλάδου asset management της ΝΝ

Allianz, Deutsche Bank, UBS και fund managers από τις ΗΠΑ μεταξύ των πιθανών «μνηστήρων»- Άνω του 1,5 δις. ευρώ εκτιμάται το τίμημα

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Ο ιταλικός ασφαλιστικός όμιλος Generali τέθηκε εκτός της «μάχης» για την εξαγορά του βραχίονα διαχείρισης ενεργητικού του ολλανδικού ομίλου Nationale Nederlanden (NN), σύμφωνα με δυο καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η Generali και ο βραχίονας διαχείρισης ενεργητικού της Deutsche Bank, DWS, ήταν μεταξύ των μνηστήρων που υπέβαλαν την περασμένη εβδομάδα μη δεσμευτικές προσφορές για την μονάδα, η οποία διαχειρίζεται στοιχεία ενεργητικού συνδεδεμένα με τα ασφαλιστικά προϊόντα της ΝΝ, αξίας 300 δια. Ευρώ. Ενδιαφέρον φέρεται να είχαν εκφράσει σε αρχικό στάδιο –μεταξύ άλλων- ο γερμανικός ασφαλιστικός όμιλος Allianz, η ελβετική τράπεζα UBS καθώς και αμερικανικές (και όχι μόνο) εταιρείες διαχείρισης ενεργηιτκού.

Η Generalι αποφάσισε να εγκαταλείψει την διαδικασία, η οποία προμηνύεται πολύ ανταγωνιστική. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αρχικό τίμημα που εκτιμάται στο 1,5 δις. ευρώ θα θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθεί κατά τον πλειοδοτικό διαγωνισμό. Η Intesa Sanpaolo –μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας- είχε εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής μη δεσμευτικής προσφοράς, αλλά αποφάσισε να μην προχωρήσει.

Η Generali που την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε προσφορά ύψους 1,7 δις. ευρώ για την εγχώρια ανταγωνίστριά της Cattolica, δηλώνει ότι η προσέγγισή της για εξαγορές είναι «πειθαρχημένη και οπορτουνιστική». Είναι γνωστό ότι «χτενίζει» την αγορά εδώ και χρόνια για κατάλληλους στόχους στον κλάδο του asset management για να ενισχύει το προφίλ της και τα έσοδα από επαναλαμβανόμενες προμήθειες. Τον Μάρτιο, έχασε από την Allianz την μάχη για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της βρετανικής Aviva στην Πολωνία.

Αν λάβει κανείς υπόψη την προσφορά για την Cattolica και ένα deal 300 εκατ. ευρώ για την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της γαλλικής AXA στη Μαλαισία, η Generali διαθέτει ακόμα στη «φαρέτρα» της 800 εκατ. ευρώ για εξαγορές έως το τέλος του 2021

H NN είχε από τον Απρίλιο δημοσιοποιήσει ότι εξετάζει διάφορες εναλλακτικές για τον κλάδο διαχείρισης ενεργητικού, όπως την μερική πώλησή του. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία. Η ΝΝ ίσως επιλέξει να διατηρήσει μειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία –που διαχειρίζεται κατά κύριο λόγο επενδύσεις σταθερού εισοδήματος- και να υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με τον όποιο αγοραστή.

Σημειώνεται ότι πολλές εταιρείες διαχείρισης ενεργητικού έχουν αλλάξει χέρια το τελευταίο διάστημα, καθώς τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες τις βγάζουν στο σφυρί αδυνατώντας να ανταγωνιστούν διεθνείς fund managers όπως οι Vanguard Group Inc. and BlackRock Inc.

Το τελευταίο 18μηνο, η γαλλική Amundi εξαγόρασε τον βραχίονα asset management της ισπανικής τράπεζας Sabadell και τον επενδυτικό βραχίονα της Societe General με την επωνυμία Lyxor. Αλλού, η καναδική Bank of Montreal πούλησε πρόσφατα τον διεθνή βραχίονα ενεργητικού της, ενώ ερωτηματικά εγείρονται και για το μέλλον του αντίστοιχου βραχίονα της Credit Suisse, στον απόηχο του σκανδάλου της Greensill Capital.