Ποιοι τελικά θα πληρώσουν τη «λυπητερή» για το Ever Given

Πώς θα κατανεμηθούν οι αξιώσεις από την ασφάλιση προστασίας και αποζημίωσης (P&I)- Τι λέει το UK Club και η πλοιοκτήτρια εταιρεία

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Ο κλάδος αντασφάλισης αναμένεται να επωμιστεί το μεγαλύτερο μέρος του «λογαριασμού» από το μπλοκάρισμα της Διώρυγας του Σουέζ από το γιγαντιαίο φορτηγό πλοίο Ever Given, με τις πληρωμές –που εκτιμώνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια- να συνιστούν μια «μεγάλη», αλλά όχι «υπαρξιακή» ζημία, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.

Η διεθνής εφοδιαστική αλυσίδα υπέστη διαταραχή στις 23 Μαρτίου, όταν το Ever Given προσάραξε μέσα στη Διώρυγα κλείνοντάς την και χρειάστηκε μια περίπου εβδομάδα εντατικών προσπαθειών για να αποκολληθεί και να αποπλεύσει. Περίπου 400 πλοία επηρεάστηκαν από το κλείσιμο της Διώρυγας, ορισμένα εκ των οποίων έκαναν τον περίπλου της Αφρικής για να προμηθεύσουν τις αγορές με τα αγαθά που μετέφεραν.

Τα πλοία διαθέτουν κανονικά την λεγόμενη ασφάλεια προστασίας και αποζημίωσης (P&I) που καλύπτει τις απαιτήσεις για ζημίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένης περιβαλλοντικής καταστροφής, οικονομικών ζημιών, τραυματισμών. Η ξεχωριστή ασφάλιση σκάφους και μηχανολογικού εξοπλισμού (Η&Μ) προσφέρει κάλυψη για υλικές ζημίες του ίδιου του σκάφους.

Ο Alan Mackinnon, υπεύθυνος του τομέα αποζημιώσεων του UK Club, του κλαμπ που έχει αναλάβει την ασφάλιση προστασίας και αποζημίωσης του Ever Given, υποστήριξε ότι περιμένει αξίωση από την Αρχή Διαχείρισης της Διώρυγας σε βάρος της πλοιοκτήτριας εταιρείας (Shoei Kisen από την Ιαπωνία) για πιθανές ζημίες στη διώρυγα και για οικονομική ζημία και ξεχωριστές αξιώσεις αποζημίωσης από τις πλοιοκτήτριες των σκαφών που καθυστέρησαν να φτάσουν στον προορισμό τους. «Νομίζω ότι σύντομα θα λάβουμε το αίτημα αποζημίωσης των αιγυπτιακών αρχών και τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν οι αξιώσεις των υπόλοιπων πλοιοκτητριών», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters.

O πρόεδρος της Αρχής Διαχείρισης της Διώρυγας Osama Rabie δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι ζημίες και οι καταστροφές από την υπόθεση «Ever Given» ίσως φτάσουν το 1 δισ. δολ, αλλά ότι το τελικό ποσό θα υπολογιστεί μετά την περάτωση της έρευνας.

Το UK Club θα καλύψει τα πρώτα 10 εκατ. δολ. ζημιών που καλύπτονται από την ασφάλεια P&I. Πέραν αυτού του ορίου, οι πλεονάζουσες ζημίες θα καλυφθούν έως του ύψους των 100 εκατ. δολ. από την ευρύτερη «δεξαμενή» των P&I clubs.

Σε αυτό το σημείο θα παρέμβουν οι αντασφαλιστικές όπως οι Lloyd’s of London για ζημίες έως και 2,1 δις. δολ. Ερωτώμενος αν οι ζημίες μπορούν να ξεπεράσουν τα 2 δις.δολάρια, ο κ. Mackinnon δήλωσε «πεπεισμένος ότι δεν είμαστε καθόλου σε αυτό το πεδίο….Δεν μιλάμε για μια υπαρξιακή στιγμή για τον κλάδο Ρ&Ι. Μπορεί να μιλάμε για μια μεγάλη αξίωση, αλλά είμαστε δομημένοι κατά τρόπο που να αντιμετωπίζουμε αυτές ακριβώς τις μεγάλες αξιώσεις».

Αναλυτές της DBRS Morningstar δήλωσαν ότι οι συνολικές ασφαλισμένες ζημίες θα «παραμείνουν διαχειρίσιμες με δεδομένο το σχετικά μικρό χρονικό διάστημα που αποκλείστηκε η Διώρυγα», ενώ οι Lloyd’s of London υποστήριξαν ότι το συμβάν θα οδηγήσει σε «μεγάλες ζημίες» για την αγορά εμπορικών (αντ)ασφαλίσεων, της τάξης των 100 εκατ. δολαρίων τουλάχιστον.

O Yumi Shinohara, υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας του Ever Given, Shoei Kisen, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν έχει λάβει καμία αίτηση αποζημίωσης. Παράγοντες της ναυλομεσιτικής αγοράς αναφέρουν ότι κοντέινερ του μεγέθους του Ever Given έχουν συνήθως όρια ασφάλισης H&M της τάξης των 100-140 εκατ. δολαρίων. Ασφαλιστική πηγή στο Τόκιο δήλωσε ότι οι τρεις ιαπωνικές Η&Μ ασφαλιστικές θα πληρώσουν τα κόστη αποκόλλησης και τυχόν δαπάνες για εργασίες επιδιόρθωσης στο πλοίο. Η . Mitsui Sumitomo Insurance, η μεγαλύτερη εκ των τριών εταιρειών, αρνήθηκε να σχολιάσει τις εκτιμήσεις.