COVID-19: Λάθη στην κυκλοφορία μη αξιόπιστων τεστ αντισωμάτων

Στο μικροσκόπιο τίθεται η εφαρμογή από τον FDA της έγκρισης των τεστ αντισωμάτων για τον SARS-CoV-2. Δύο διευθυντές του FDA παραδέχονται ότι είχε πολλά προβλήματα και ατέλειες, αλλά θα αποτελέσει ένα σημαντικό «μάθημα» για την ορθότερη διαχείριση μελλοντικών πανδημιών.

Συγκεκριμένα, οι Jeffrey Shuren και Timothy Stenzel, δύο διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, δημοσίευσαν πρόσφατα στο περιοδικό New England Journal of Medicine άρθρο με τίτλο «The FDA’s experience with COVID-19 antibody tests» (Η εμπειρία του FDA με τα τεστ αντισωμάτων για την COVID-19, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2033687). Η Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ Ουρανία Τσιτσιλώνη συνοψίζει τα κυριότερα σημεία του άρθρου.

Τον Φεβρουάριο του 2020, μετά την κήρυξη της πανδημίας, ο FDA έδωσε το «πράσινο» φως για τα συγκεκριμένα ΤΕΣΤ μέσω της διαδικασίας χορήγησης άδειας για επείγουσα χρήση (emergency use authorization ή EUA) σε ιατρικά προϊόντα και επιτάχυνε σημαντικά την πρόσβαση του ιατρικού προσωπικού στα νέα τεστ.

διαβάστε περισσίοτερα στο virus.com.gr