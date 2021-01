ΗΠΑ: Η πανδημία μείωσε το προσδόκιμο ζωής

Ο «τυφώνας» της πανδημίας COVID-19 προκάλεσε πτώση του προσδόκιμου ζωής των κατοίκων στις ΗΠΑ.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων που ανήκουν στη μαύρη και στην ισπανική φυλή, σύμφωνα με νέα μελέτη στο έγκριτο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences. (https://www.pnas.org/content/118/5/e2014746118)

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (https://mdimop.gr/covid19/)(Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα.

Οι ερευνητές αναζήτησαν πληροφορίες για το ζήτημα καθώς το 2020 καταγράφηκαν περισσότεροι από 336.000 θάνατοι λόγω COVID-19 στις ΗΠΑ.

Κατόπιν της πανδημίας που σαρώνει και ανατρέπει κοινωνικο-οικονομικά και βιοτικά δεδομένα υπολογίζεται ότι «έπεσε» το προσδόκιμο ζωής κατά 1,13 χρόνια δηλαδή φθάνει για τους Αμερικανούς τα 77,8 χρόνια.

Οι ερευνητές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη μείωση που έχει καταγραφεί στο προσδόκιμο ζωής τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια και είναι το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής από το 2003.

