Cyber Risks Management & Cyber Claims: Mε την Covid-19 είναι ευκαιρία να πάμε σε πιο ασφαλείς λύσεις

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ήταν οι απόψεις των συμμετεχόντων στο τρίτομε θέμα ““. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο κ., rofessor, Department of Digital Systems, University of Piraeus και ομιλητές η κα.CISM,CIPM,CIPP/E,FIP, Data Protection Officer, Όμιλος Eurolife FFH και οι κ.κΠρόεδρος (ISC)2 Hellenic Chapter & IT GRC Director, SYNTAX IT Group,Senior Research Fellow in Cyber Security, University of Oxford,Sales Enablement & Training Leader, SecurityScorecard,Επικεφαλής Τομέα Κυβερνοασφάλειας, ΕΜΕΑ, HudsonANalytix.