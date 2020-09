Καλά νέα για την χορήγηση πλάσματος με αντισώματα COVID-19

Η χορήγηση πλάσματος από αναρρώσαντες σε ασθενείς με νόσο COVID-19 είναι αποτελεσματική και ασφαλής, σύμφωνα με αναδρομική ανάλυση.

Συγκεκριμένα , οι S.T.H.Liu και συνεργάτες (S. T. H. Liu et al. Convalescent plasma treatment of severe COVID-19: a propensity score–matched control study. Nature Medicine. 15 SEP 2020) σε μια αναδρομική ανάλυση αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα της χορήγησης πλάσματος από αναρρώσαντες σε 39 ασθενείς με σοβαρή ή/και απειλητική για τη ζωή νόσο COVID-19. Τα στοιχεία προέρχονται από το νοσοκομείο The Mount Sinai Hospital στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

Άξιο λόγου είναι ότι τα αποτελέσματα τέθηκαν σε σύγκριση με ασθενείς με COVID-19 που δεν έλαβαν πλάσμα και ακόμη είχαν την ίδια διάρκεια συμπτωμάτων πριν την εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Ντάνασης, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ευάγγελος Τέρπος και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ, https://mdimop.gr/covid19/) συνοψίζουν τα σημαντικότερα ευρήματα σχετικής μελέτης.

Το πλάσμα

Υπενθυμίζεται ότι το πλάσμα δεν περιέχει κύτταρα, αλλά αντισώματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που στρέφονται ειδικά έναντι του SARS-CoV-2.

Μετά την μετάγγιση σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί από SARS-CoV-2 στρέφονται κατά του ιού και σταματούν τον πολλαπλασιασμό του. Με τον τρόπο αυτό ο οργανισμός διαθέτει τον χρόνο για να δημιουργήσει τα δικά του αντισώματα.

Και στις δύο ομάδες ασθενών που μελετήθηκαν οι θεραπευτικές αγωγές που εφαρμόστηκαν ήταν οι ίδιες. Μόνο στην ομάδα που έλαβε πλάσμα, στην πλειοψηφία της έλαβε επίσης και αντιπηκτική αγωγή.

Πορίσματα

Διαπιστώθηκε ότι οι ανάγκες σε συμπληρωματικό οξυγόνο την 14η ημέρα μετά τη χορήγηση πλάσματος αυξήθηκαν στο 17.9% των ασθενών συγκριτικά με το 28.2% των ασθενών που δεν έλαβαν πλάσμα.

«Η επιβίωση επίσης βελτιώθηκε κατά 66% στους ασθενείς που έλαβαν πλάσμα συγκριτικά με όσους δεν έλαβαν, τόσο στη μονοπαραγοντική όσο και στην πολυπαραγοντική ανάλυση που έλαβε υπόψη την ανάγκη για μηχανικό αερισμό, τη χρήση κορτικοστεροειδών, αζιθρομυκίνης, αντιικών και αναστολέων ιντερλευκίνης 6» αναφέρουν οι επιστήμονες.

Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι η χορήγηση πλάσματος από αναρρώσαντες σε ασθενείς με νόσο COVID-19 είναι αποτελεσματική και ασφαλής.

Βέβαια κρίνονται απαραίτητες σχεδιασμένες τυχαιοποιημένες μελέτες, προκειμένου να καθοριστεί η κλινική αξία αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης και η πιθανή ένταξή της στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη μελέτη πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου είχαν ελεγχθεί 286 εθελοντές δότες πλάσματος, υπήρχαν 91 δότες και 16 ασθενείς είχαν λάβει τη θεραπεία και είχε διαπιστωθεί όφελος στους περισσότερους από αυτούς.

πηγή: virus.com.gr