MDRT: Τι καθήκοντα αναλαμβάνουν ο Κ. Χατζηστεφάνου και η Σ. Ζερβουδάκη

Την ανάθεση καθηκόντων στους επικεφαλής Ευρώπης και Ελλάδας από 1η Σεπτεμβρίου του 2020 έως 31 Αυγούστου 2021 ανακοίνωσε το MDRT -Million Dollar Round Table, The Premier Association of Financial Professionals.

Ειδικότερα ορίστηκαν:

-Υπεύθυνος Επικοινωνίας Μελών MDRT Ευρώπης για το 2020 -2021 ο Κυριάκος Χατζηστεφάνου (MDRT Zone Chair Europe) ο οποίος έχει διατελέσει μέλος την Ελληνικής Επιτροπής Επικοινωνίας Μελών Ελλάδος 7 έτη.

Το 2009 του ανατέθηκε για πρώτη φορά από το MDRΤ η εκπροσώπηση της επικοινωνίας μελών για την Βόρεια Ελλάδα, την οποία κατείχε μέχρι το 2013.

Το 2013 – 2014 ανέλαβε Πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνίας Μελών MDRT Ελλάδος, θητεία η οποία ανανεώθηκε και για τα έτη 2016-2018.

Το 2020 αναλαμβάνει Εκπρόσωπος Επικοινωνίας Μελών MDRT για την περιοχή της Ευρώπης.

Είναι ισόβιο μέλος του MDRT, μετρώντας 13 έτη συμμετοχής στον οργανισμό.

Ο Κυριάκος ξεκίνησε την ασφαλιστική του σταδιοδρομία στην Alico το 1992 (από το 2011 MetLife).

Έχει πτυχίο βοηθού Λογιστή, Diploma στο Management από το Kingston University (2007) και από το Chartered Management Institute – CMI (2008).

Διακρίνεται επί σειρά ετών για τις επιδόσεις του στον ασφαλιστικό χώρο συμμετέχοντας ως ομιλητής σε συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδος. Από το 2018 είναι ομιλητής στα ετήσια συνέδρια του MDRT σε Αμερική και Καναδά, ενώ ήταν ο πρώτος Έλληνας ασφαλιστής που μίλησε στην κεντρική σκηνή του ετήσιου συνεδρίου του MDRT στο Miami το 2019, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 11.500 ασφαλιστικοί σύμβουλοι από όλον τον κόσμο.

Ο Κυριάκος είναι παντρεμένος με την Πουλχερία που είναι βρεφονηπιοκόμος και έχουν δύο παιδιά τη Φωτεινή και τον Παναγιώτη.

-Υπεύθυνη Επικοινωνίας Μελών MDRT Ελλάδας για το 2020 -2021 η Σοφία Ζερβουδάκη (MDRT Country Chair Greece) η οποία μέχρι σήμερα έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας Μελών Ελλάδος 7 έτη.

Η Σοφία Ζερβουδάκη είναι 41 ετών και δραστηριοποιείται στον χώρο των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εδώ και 20 έτη.

Αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες, πήρε τυχαία μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής της ανακαλύπτοντας μια καριέρα μοναδικά ανταποδοτική.

Ισόβιο πια μέλος του MDRT, έχει συμπληρώσει 11 εγγραφές. Έχει συμμετάσχει σε 11 διεθνή συνέδρια, ενώ σε 2 από αυτά είχε την τιμή να είναι ομιλήτρια: το 2017 στο Orlando της Florida & το 2019 στο Miami της Florida.

Ως μέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας, συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του οργανισμού, είτε επαγγελματικού είτε φιλανθρωπικού χαρακτήρα, με κίνητρο πάντα 2 πράγματα που άκουσε στο πρώτο συνέδριο που παρακολούθησε το 2007 στο Denver του Colorado: “Living is Giving” & “Sharing means Growing”.

Συνεργάζεται με την Interamerican, καθώς μοιράζονται το ίδιο όραμα, “η αποστολή μας είναι να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα”.

Αν μπορούσε η επαγγελματική της φιλοσοφία να οριστεί σε μια πρόταση αυτή θα ήταν: “I thrive when I sell, but I sell because I care” (Ευημερώ όταν πουλάω, αλλά πουλάω γιατί νοιάζομαι),κάτι που μοιράζεται εδώ και 10 περίπου έτη με τους συμβούλους που την εμπιστεύονται ως μέντορα και που διαμόρφωσε υιοθετώντας την κουλτούρα του MDRT.

Είναι ενεργό μέλος των HFPA (Hellenic Financial Planners Association), έχοντας αποκτήσει την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Insurance Intermediary SQF 4.

Κατέχει πλήθος Ελληνικών & Διεθνών Διακρίσεων & Πιστοποιήσεων για το έργο της, μία εκ των οποίων είναι η βράβευση της δουλειάς της από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Συμβούλων, ενώ έχει την τιμή να συμμετέχει συχνά ως ομιλήτρια σε συνέδρια εντός και εκτός συνόρων.

Λίγα λόγια για τον MDRT

Ο Οργανισμός Million Dollar Round Table (MDRT)- The Premier Association of Financial Professionals®- ιδρύθηκε το 1927 και είναι μια παγκόσμια, ανεξάρτητη ένωση περισσοτέρων από 72.000 κορυφαίων επαγγελματιών στον τομέα των ασφαλειών ζωής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από περισσότερες από 500 εταιρείες σε 70 έθνη και περιοχές.

Τα μέλη του MDRT επιδεικνύουν εξαιρετικές επαγγελματικές γνώσεις, αυστηρή δεοντολογική συμπεριφορά και άριστη εξυπηρέτηση πελατών.

Η εγγραφή στο MDRT αναγνωρίζεται διεθνώς ως το απόλυτο επίπεδο αριστείας στον τομέα των ασφαλειών ζωής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για έναν επαγγελματία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mdrt.org και ακολουθήστε το MDRT στα Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram).