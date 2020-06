Έφυγε από τη ζωή ο Π. Καρακώστας, πρόεδρος της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α

Απεβίωσε ο Παύλος Γ. Καρακώστας O.B.E., Πρόεδρος των εταιριών ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., ΓΕΝΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ και ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Οι εταιρίες ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., ΓΕΝΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Α.Ε. και ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. πενθούν την απώλεια του προέδρου τους, Παύλου Γ. Καρακώστα O.B.E.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Ήταν ένας Άνθρωπος που έδωσε «ζωή» σε πολλές επιχειρήσεις στη χώρα, ιδιαίτερα αγαπητός στους συνεργάτες και στο ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών του. Πίστευε πάντοτε ότι πρέπει να δημιουργούμε για το καλό της χώρας μας και να δίνουμε ευκαιρίες εργασίας στους νέους ανθρώπους. Ένας άριστος ευπατρίδης εργοδότης.

Μεταξύ άλλων διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και μέλος του Δ.Σ. της Alpha Bank, ενώ είχε τιμηθεί σε διεθνές επίπεδο με τους τίτλους: Officer of the Order of the British Empire, Chevalier de l’Ordre du Merite Agricole, Keeper of the Quaich και Chevalier de l’ Ordre de Napoleon.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, και το δυναμικό των εταιριών του, εκφράζουν προς την οικογένεια του, τα θερμά τους συλλυπητήριά και την βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια ενός ιδιαίτερα αγαπητού και χαρισματικού Ανθρώπου.

Το έργο του θα συνεχιστεί με την ίδια αγάπη και Δύναμη.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3/6 και ώρα 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Επιθυμία της οικογένειας του είναι αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για τη στήριξη του Συλλόγου Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Το Πέταγμα», 2106723232, www.petagma.gr