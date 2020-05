Σήμερα το webinar «Γραμμή εκκίνησης το τέλος της καραντίνας»

• Ποιος είναι ο βασικός φόβος των πελατών μας σήμερα;

• Τι αλλαγές θα κάνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις;

• Εσείς τι θα κάνετε;

• Πρακτικές συμβουλές εκκίνησης.

• Ψυχολογία ανάπτυξης.

• Επίλογος

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εισηγητή

Ο Ιωάννης Μηλιάτσης έχει σπουδάσει πληροφορική αλλά δουλεύει στον χώρο των πωλήσεων τα τελευταία 15 χρόνια με εμπειρίες τόσο σε μικρές επιχειρήσεις όσο και σε πολυεθνικές. Πλέον έχει το δικό του γραφείο εκπαίδευσης πωλήσεων και παραγωγικότητας με τίτλο Bizman.gr. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος, του National Association of Sales Professionals και του Sales and Marketing executives international. Διδάσκει στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα των πωλήσεων και είναι Achology Accredited Life and NLP Coach. Συγγραφέας των βιβλίων “Δεν ξέρεις να Πουλάς;”, ενός βιβλίου εκμάθησης της τέχνης της πώλησης, του “Μπορείς Περισσότερα!”, ενός βιβλίου για την παραγωγικότητα και του “Φύγε από το 95%. Ψυχολογία και τεχνικές επιτυχίας”.

