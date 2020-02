Mr Alan Lau, the Chairman and CEO of WeSure

Δωρεάν ασφαλιστικές καλύψεις «εναντίον» του κορωνοϊού από την WeSure Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου Στη «μάχη» για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού στην Κίνα ρίχνονται και οι ασφαλιστικές της χώρας. Για παράδειγμα η WeSure, η ασφαλιστική πλατφόρμα ου κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Tencent, ανακοίνωσε ότι πάνω από 100.000 γιατροί και νοσηλευτές στην Κίνα επωφελήθηκαν της δωρεάν ασφαλιστικής κάλυψης που προσφέρει. Η εταιρεία δημιουργεί ειδικά προϊόντα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τον Covid-19. Για παράδειγμα ένα από αυτά προσφέρει κάλυψη έως 70.000 ευρώ περίπου για ιατρικούς επιστήμονες πρώτης γραμμής που έχουν διαγνωστεί με τον ιό. Η WeSure επίσης προσφέρει κάλυψη σε όλους τους χρήστες του WeChat (της κινεζικής εκδοχής του WhatsApp, επίσης του ομίλου Tencent) με ελάχιστη αποζημίωση σε μετρητά της τάξης των 900 ευρώ. Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν αυτή την γενική ασφάλιση δωρεάν, αποκτώντας πρόσβαση στην υπηρεσία WeSure μέσω της WeChat. “Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η WeSure παραμένει πιο δεσμευμένη από ποτέ στην προστασία του ιατρικού προσωπικού και του ευρύτερου κοινού. Στηρίζουμε πλήρως την μάχη κατά του Covid-19,” δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της WeSure, Alan Lau. “Σε μια κρίση όπως αυτή, το Διαδίκτυο έχει να διαδραματίσει πιο μεγάλο ρόλο από ποτέ. Η αποφυγή κοινωνικών επαφών (social distancing) είναι ζωτικής σημασίας για να περιοριστεί η επέκταση του ιού. Με ένα smartphone στο χέρι, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν ασφάλιση μέσω του μίνι-προγράμματός μας μέσα στο WeChat, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, όπου και να βρίσκονται». Μέσω από όλα της τα προγράμματα, η WeSure ισχυρίζεται ότι έχει προσφέρει κάλυψη έναντι του Covid-19 για 15 εκατομμύρια χρήστες στην Κίνα, σε λιγότερο από δυο εβδομάδες από το ξέσπασμα της επιδημίας. WeSure Κίνα κορωνοϊός