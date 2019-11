O Θεοδόσης Μιχαλόπουλος νέος CEO για τη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

Μετά από μια σύντομη μεταβατική περίοδο, ο κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος αναλαμβάνει και επισήμως τη θέση του CEO της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.

O κ. Μιχαλόπουλος έχει διαγράψει μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία στο χώρο της τεχνολογίας, αλλά και στην Microsoft ειδικότερα, με πιο πρόσφατη θέση αυτή του Διευθυντή Πωλήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων & Δημόσιου Τομέα για την Microsoft στην Ελλάδα την Κύπρο και τη Μάλτα. (Enterprise Commercial Sales Director). Από τον ρόλο του αυτό, συνέβαλλε σε σημαντικές εμπορικές επιτυχίες στις τρεις αγορές ευθύνης του, αλλά και στον συνολικό εκσυγχρονισμό του μοντέλου πωλήσεων της εταιρείας.

Σχετικά με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο κ. Μιχαλόπουλος δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής καθώς η ανάθεση αυτού του σημαντικού ρόλου έρχεται σε μια ευοίωνη χρονική στιγμή, τόσο για την εταιρεία όσο και την οικονομία γενικότερα. Οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται σε σταθερά ανοδική πορεία, η αγορά εμφανίζεται ολοένα και πιο ανοιχτή στη υιοθέτησή τους, ενώ έχουμε αρχίσει, ως κοινωνία, να αντιλαμβανόμαστε το τεράστιο εύρος της θετικής επίδρασης που μπορούν να έχουν. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία, τόσο για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, όσο και για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Ειδικά για την Ελλάδα, θα ήθελα να προσθέσω πως είμαστε εδώ με συνέπεια τα τελευταία 27 χρόνια, υποστηρίζοντας, με καινοτόμες και αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις κάθε προσπάθεια για εξωστρέφεια και ανάπτυξη. Ήρθε η ώρα να οραματιστούμε και να σχεδιάσουμε τα επόμενα 27!»

Στα άμεσα σχέδια του κ. Μιχαλόπουλου παραμένει η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, με έμφαση στις τεχνολογίες Cloud και τη σταδιακή υιοθέτηση λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο κ. Philippe Rogge, Πρόεδρος της Microsoft Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, δήλωσε σχετικά:

«Σήμερα, η δυναμική που προσφέρει η τεχνολογία στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα είναι σημαντικότερη από ποτέ. H Microsoft, παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της για παροχή καινοτόμων λύσεων που συμβάλλουν στη περαιτέρω ανάπτυξη των πελατών και συνεργατών μας αλλά και στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Είμαι σίγουρος ότι η βαθιά εξειδίκευση και γνώση του αντικειμένου του, το ταλέντο και η αποφασιστικότητα του κ. Μιχαλόπουλου, που από σήμερα αναλαμβάνει τη θέση του CEO, θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις υπάρχουσες συνεργασίες και θα επιταχύνουν την πορεία των πελατών και συνεργατών μας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό».

Ο κ. Μιχαλόπουλος εντάχθηκε στο δυναμικό της Microsoft το 2014, με ευθύνη τη Διεύθυνση Πωλήσεων Καταναλωτικών Προϊόντων (Consumer Channels Group) για την Ελλάδα, προερχόμενος από τη Vodafone, με εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις πωλήσεων και marketing.

Κατέχει BEng in Electrical & Electronic Engineering από το Πανεπιστήμιο του Sussex και MSc in Communications & Signal Engineering από το Imperial College of Science & Technology του Λονδίνου καθώς και MBA από το Athens Laboratory of Business Administration (ALBA).