Ερ. Μοάτσος στη “We care For You Week”: Kάθε μας ενέργεια έχει μία βαθιά αξιακή βάση

Για άλλη μία χρονιά διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία η θεσμοθετημένη, πλέον, εβδομάδα We Care For You, με επίκεντρο τις αξίες που ενώνουν διαχρονικά τους ανθρώπους της ΑΧΑ. Μέσα από ένα ταξίδι 7 ημερών και 12 χρόνων, μία ενωμένη ομάδα εργαζομένων, μία ομάδα που έχει μάθει να εργάζεται σαν μία γροθιά, συμμετείχε ενεργά σε μία σειρά δράσεων, εμπνευσμένων από τις αξίες της εταιρείας και τους σημαντικότερους σταθμούς από την πρώτη ημέρα δραστηριότητάς της στην Ελλάδα.

Ημέρα 1η: «Just For You»

Η 1η ημέρα ήταν αφιερωμένη σε όλους τους εργαζομένους της ΑΧΑ υπό την ομπρέλα της αξίας One AXA . Οι 150 παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για την ολοκληρωμένη παλέτα των παροχών της εταιρείας, οι οποίες συνθέτουν μια ξεχωριστή και εξατομικευμένη εργασιακή εμπειρία. Αξίζει να σημειωθεί πως το 60% των δράσεων υλοποιούνται ψηφιακά! Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης παρουσίασης οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν σε ένα πρωτότυπο quiz, μέσω του οποίου θυμήθηκαν παλαιότερες ενέργειες και ενημερώθηκαν για νέες πρωτοβουλίες.

Ημέρα 2η: «AXA Θεατρική Ομάδα»

Τη 2η ημέρα πραγματοποιήθηκαν 3 παραστάσεις του γνωστού έργου «Οι Γαμπροί της Ευτυχίας», με πρωταγωνιστές τούς εργαζόμενους – μέλη της Θεατρικής Ομάδας της Εταιρείας και με την συμμετοχή 150 εργαζομένων. Στο πλαίσιο της ολιστικής στρατηγικής Well – Being , τα γραφεία της ΑΧΑ μετατράπηκαν σε ένα θέατρο που γέμισε χαρά και γέλιο τους θεατές. Η θεατρική παράσταση θα επαναληφθεί για τις οικογένειες των εργαζομένων για φιλανθρωπικούς σκοπούς

Ημέρα 3η: « Να η Ευκαιρία»

H AXA είναι μια εταιρεία που πορεύεται μαζί με τους εργαζομένους της με ακεραιότητα (integrity) και το απέδειξε για μια ακόμα φορά με τη συνέχιση της πετυχημένης δράσης «Να η Ευκαιρία», κατά την οποία το ανθρώπινο δυναμικό συζήτησε με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για όλα εκείνα που μπορούν να κάνουν την εργασία τους πιο αποδοτική. 91 εργαζόμενοι μοιράστηκαν τις σκέψεις τους, τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους ανοιχτά, χωρίς ατζέντα.

Ημέρα 4η: «Simplicity Solutions Café»

Την 4η ημέρα ένα διαδραστικό workshop, αφιερωμένο στην αξία simplicity , κάλεσε τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν μεθόδους περαιτέρω απλοποίησης καθημερινών διαδικασιών. 80 εργαζόμενοι και 40 στελέχη του management team της ΑΧΑ μέσα σε μια θετική, ομαδική και δημιουργική ατμόσφαιρα, εντόπισαν τα σημεία προς απλοποίηση, καθώς και τους τρόπους υλοποίησής τους.

Ημέρα 5η: «Live My Day»

Οι εργαζόμενοι της ΑΧΑ είχαν για μία ακόμα χρονιά την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα ο ένας την καθημερινή δραστηριότητα του άλλου, μέσα από ομαδικές ενέργειες αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας. Αυτή τη χρονιά τη σκυτάλη παρέλαβε η Διεύθυνση Ασφαλίσεων, Ζωής και Υγείας με τα μέλη της ομάδας να παρουσιάζουν μέσα από ένα παιχνίδι επίλυσης γρίφων, τις νέες υπηρεσίες Υγείας, τον ρόλο της συγκεκριμένη Διεύθυνσης μέσα στον οργανισμό και την επίδρασή του τόσο στο σύνολο της λειτουργίας όσο και στην εμπειρία του πελάτη.

Ημέρα 6η: «Εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού »

Την 6η ημέρα ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, της Εταιρείας και η κ. Άννα Μανιάτη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, καλωσόρισαν τα παιδιά των εργαζομένων της ΑΧΑ, τόσο εντός όσο και εκτός Αττικής. Βασικό σημείο της συνάντησης αυτής ήταν η γνωριμία τους με τον «κόσμο της ΑΧΑ» και η πραγματοποίηση ενός τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Παράλληλα, τα παιδιά ηλικίας 14-17 ετών είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα αποτελέσματα με ειδικούς συμβούλους καριέρας και οι γονείς τους να συμβουλευτούν τους ψυχολόγους για θέματα που τους απασχολούν σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους.

Ημέρα 7η: «Know We Can »

Ο τελευταίος σταθμός του ταξιδιού ήταν το «Μαζί». Η στιγμή όπου όλοι οι εργαζόμενοι της ΑΧΑ συγκεντρώθηκαν για να οραματιστούν μαζί το μέλλον. Να αισθανθούν πώς μπορούν μαζί να γίνουν καλύτεροι, να προετοιμάσουν το επόμενο ταξίδι, να τα καταφέρουν. Ο κ. Μοάτσος και η κ. Μανιάτη καλωσόρισαν όλους τους εργαζόμενους και τους ευχαρίστησαν για την πορεία τους έως τώρα, καλώντας την κ. Νάνσυ Μαλλέρου, Coach, Ομιλήτρια, Συγγραφέα και CEO Life Clinic Group, για να τους θυμίσει πως η επιβράβευση του εαυτού μας είναι πρωταρχικής σημασίας για να βρίσκουμε μέσα μας τη δύναμη να προχωράμε σε κάθε επόμενο βήμα μας, προσωπικό ή επαγγελματικό.

Ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΑ Ελλάδας, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να είμαι μέλος μίας τόσο ενωμένης ομάδας που δουλεύει με ενσυναίσθηση, με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, με ακεραιότητα και αίσθημα ευθύνης. Νιώθω υπερηφάνεια πάνω από όλα ως άνθρωπος, καθώς κάθε μας ενέργεια, κάθε νέα πρωτοβουλία έχει μία βαθιά αξιακή βάση και επιδιώκει να προσφέρει στον κάθε έναν, στην καθεμία ξεχωριστά. Ως ασφαλιστικός οργανισμός οφείλουμε πρωταρχικά να προστατεύουμε τους ανθρώπους μας και, κατ’ επέκταση, μέσω εκείνων, τους ασφαλισμένους μας.»

Η κ. Άννα Μανιάτη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, ανέφερε: «Από το 2007 μέχρι σήμερα όλοι εμείς, οι άνθρωποι της ΑΧΑ, δουλεύουμε για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που μας επιτρέπει να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, που μας στηρίζει στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα, που σέβεται τις βαθύτερες ανάγκες μας, που κατανοεί τη διαφορετικότητά μας, που δίνει φωνή στον προβληματισμό μας. Ένα περιβάλλον στο οποίο επιλέγουμε να εργαστούμε γιατί νιώθουμε καλά. Μέσα από τα χρόνια μάθαμε να κατανοούμε ο ένας τον άλλον και επιλέξαμε να επικεντρωθούμε σε όσα μας ενώνουν και μας βοηθούν να διαχειριστούμε μαζί κάθε δυσκολία, κάθε εμπόδιο, πολλαπλασιάζοντας, με αυτόν τον τρόπο, την αξία κάθε κοινής επιτυχίας μας.»