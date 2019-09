Αυτή είναι η νέα Επιτροπή Επικοινωνίας του MDRT Greece

Ανακοινώθηκε η νέα Επιτροπή Επικοινωνίας Μελών του MDRT για την Ελλάδα (Membership Communications Committee –MCC Million Dollar Round Table Greece) για την περίοδο 2019 – 2020.

Τα μέλη της νέας Επιτροπής είναι:

Δημήτρης Αρσενόπουλος, Area Chair for Northern Greece

Ειρήνη Γαΐτατζή, Company Chair for AXA

Σταυρούλα Γεωργακοπούλου, Area Chair for Southern Greece

Λουκάς Δαρζέντας, Company Chair for Mega Brokers

Σοφία Ζερβουδάκη, Area Chair for Mainland Greece

Παναγιώτης Λελεδάκης, Company Chair for IFA Academy

Γιάννης Παναγόπουλος, Company Chair for Interamerican Hellenic Life

Ευάγγελος Σακελλαρίου, Local Chair Athens

Κατερίνα Χαραλαμπίδου, Company Chair for Apollo S.A.

«Για μια νέα χρονιά γεμάτη προκλήσεις & δράσεις για ανάπτυξη και διάδοση των αρχών του MDRT», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κάρολος Μαρκουίζος Country Chair της MCC Greece, καλωσορίζοντας τα νέα μέλη.

