BFF Banking Group: Ποιες τάσεις επηρεάζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Στο 10th Pharma & Health Conference «Προτεραιότητες στην Πολιτική Υγείας», με στόχο την ενθάρρυνση μιας θετικής συζήτησης για το μέλλον του τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης συμμετείχε ο όμιλος BFF Banking Group, ο κορυφαίος πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τους προμηθευτές των τομέων της ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης και της Δημόσιας Διοίκησης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Όμιλος μοιράστηκε τα αποτελέσματα της “Financing healthcare and the quality of the system for patient.”, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Απρίλιο στην Πολωνία. Η Έκθεση αναλύει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων των θεραπειών ως τις πιο σημαντικές μεταβλητές μεταξύ των προσδοκιών των ασθενών, οι οποίοι είναι στην πραγματικότητα οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Η Έκθεση εξετάζει επίσης το θέμα του Χρέους και της χρηματοδότησης του Συστήματος Υγείας, το οποίο αποτελεί βασικό θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ποια είναι η εικόνα στην Ελλάδα

Όσον αφορά στην Ελλάδα, η στασιμότητα στο επίπεδο των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και η έλλειψη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προέκυψαν από την Έκθεση ως δύο από τις κυριότερες απειλές για τη λειτουργία του Συστήματος Υγείας στη χώρα σε βάθος χρόνου 5ετίας.

Ωστόσο, από την Έκθεση προκύπτει ότι η υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα έχει αρκετούς αποδοτικούς τομείς, οι οποίοι προέρχονται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την ανάλυση δεδομένων, τον περιορισμό της πρόσβασης στις ακριβότερες θεραπείες και την πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη για μετανάστες, πρόσφυγες και ασθενείς με χαμηλότερα εισοδήματα.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μία από τις χώρες που αναλύονται στην Έκθεση έχει μερικές σημαντικές προκλήσεις που επηρεάζουν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και ισχυρά σημεία για τη διατήρηση της ανάπτυξης και των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα.

Η Έκθεση δείχνει με σαφήνεια ότι οι Κυβερνήσεις και οι Οργανισμοί περνούν μια περίοδο τεράστιας αλλαγής, με τις νέες τεχνολογίες, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και τις επενδύσεις στην καινοτομία που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους των νοσοκομειακών θεραπειών αλλά ευλόγως επηρεάζουν τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

“Η Έκθεση, όπως και η συμμετοχή μας στο 10th Pharma & Health Conference, στηρίζεται στην πρόθεσή μας να προωθήσουμε μια ευρύτερη και εποικοδομητική συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα. Οι διαφορετικές φωνές συμβάλλουν στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και στην αναζήτηση νέων λύσεων υπέρ ενός πιο αποτελεσματικού και καινοτόμου περιβάλλοντος στην ευρωπαϊκή υγειονομική περίθαλψη ” επισημαίνει ο Michele Antognoli, Αντιπρόεδρος Διεθνών Αγορών, BFF Banking Group.

“Ως ο μεγαλύτερος αγοραστής των απαιτήσεων του Δημόσιου Τομέα στην Ευρώπη και η μοναδική εν ενεργεία πλατφόρμα στην Ελλάδα, είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε την ισχυρή τεχνογνωσία μας σε υπηρεσίες factoring – χωρίς δικαίωμα ανάγωγης σε προμηθευτές της Δημόσιας Διοίκησης ή της Δημόσιας Υγείας, βοηθώντας τους στην αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας και στην αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων της αγοράς”, σημειώνει.