Wells Fargo: Αποζημίωση 386 εκατ. δολ. για…ανεπιθύμητη ασφάλιση ΙΧ!

Η αμερικανική τράπεζα προχωρά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με πελάτες της που την κατηγορούν ότι τους παραπλάνησε, ώστε κατά την λήψη δανείου για αγορά αυτοκινήτου να πάρουν και ασφάλιση που ούτε επιθυμούσαν, ούτε χρειάζονταν!

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Οι καταχρηστικές πρακτικές που είχε χρησιμοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν η Wells Fargo επανήλθαν στο προσκήνιο, καθώς η αμερικανική τράπεζα θα καταβάλει το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 386 εκατ. δολαρίων για να προχωρήσει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με πελάτες της που είχαν καταθέσει ομαδική αγωγή, υποστηρίζοντας ότι παραπλανήθηκαν ώστε να υπογράψουν για ασφάλιση ΙΧ που ούτε επιθυμούσαν, ούτε χρειάζονταν, παράλληλα με τη λήψη δανείου για αγορά αυτοκινήτου από την τράπεζα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που υποβλήθηκαν σε Εφετείο της Καλιφόρνια, η National General Insurance θα πληρώσει άλλα 7,5 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας το κόστος των πληρωμών προς τους πελάτες σε 393,5 εκατ. δολάρια. Ο συμβιβασμός πρέπει να εγκριθεί από δικαστή για να τεθεί σε ισχύ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Wells Fargo υποστήριξε ότι δεν παρανόμησε, αλλά επέλεξε να συμβιβαστεί για να αποφύγει τους κινδύνους, τα κόστη και τους περισπασμούς που συνεπάγεται μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη.

Οπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Reuters, η τράπεζα από το 2016 ταλανίζεται από σειρά σκανδάλων για το πώς μεταχειριζόταν τους πελάτες της. Είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων ότι χρέωσε εσφαλμένα πάνω από 600.000 δανειολήπτες για ασφάλιση ΙΧ. Τον Απρίλιο του 2018, η Wells Fargo συμφώνησε να καταβάλει στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ (Consumer Financial Protection Bureau και Officer of the Comptroller of the Currency) το ποσό του 1 δις. δολαρίων ώστε να μπουν στο αρχείο οι έρευνες αναφορικά με τις πρακτικές της για την χορήγηση στεγαστικών δανείων και δανείων για την αγορά ΙΧ.

Η τράπεζα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών της, αλλά δεν της επιτρέπεται να μεγεθυνθεί περαιτέρω στο πλαίσιο περιορισμών που της επιβλήθηκαν από την αμερικανική κεντρική τράπεζα Fed στις αρχές του 2018, έως ότου η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας από πλευράς ενεργητικού εξυγιάνει την εταιρική της κουλτούρα και τις διαδικασίες παρακολούθησης των λειτουργιών της.

Ο προτεινόμενος συμβιβασμός καλύπτει τους πελάτες της Wells Fargo που χρεώθηκαν για «παράπλευρη ασφαλιστική προστασία» από τον Οκτώβριο του 2005 έως τον Σεπτέμβριο του 2016. Σύμφωνα με το δικόγραφο της ομαδικής αγωγής, οι πρακτικές της τράπεζας είχαν ως αποτέλεσμα 275.000 δανειολήπτες να καταστούν αφερέγγυοι και 25.000 ΙΧ να κατασχεθούν παράνομα.