Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Ο

κος Αντώνης Ζαΐρης,

Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, είναι Διδάκτωρ Οικονομικής Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Εμπορίου. Ο κος Ζαΐρης διαθέτει πλούσια και διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία, ως Καθηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (State University of New York), του Bolton University, του Πανεπιστημίου της Τουλούζης (University of Toulouse) και της Ανώτατης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ecole Superiere de Gestion) της Γαλλίας.