City Insurance: Ηγετική θέση στην αγορά της Ρουμανίας για το 2018

Στην κορυφή τόσο της ρουμάνικης ασφαλιστικής αγοράς όσο και στον κλάδο των Ασφαλίσεων Κατά Ζημιών (Non-Life Insurance) για το 2018 βρέθηκε η City Insurance, που από το 2018 έχει ενεργή παρουσία στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρία βρέθηκε με μερίδιο αγοράς 14,64% και 18,47% στην ρουμάνικης ασφαλιστικής αγορά και στον κλάδο των Ασφαλίσεων Κατά Ζημιών αντίστοιχα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Οικονομικής Εποπτικής Αρχής της Ρουμανίας με τίτλο “The evolution of the insurance market in 2018”.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση, η City Insurance κατέγραψε αύξηση κατά 18% στα Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα, από €270 εκατ. το 2017 σε €320 εκατ. το 2018, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται:

– Στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων (MTPL), που σημείωσαν αύξηση κατά 8% ανερχόμενα στα €257 εκατ.

– Στα συνολικά ασφάλιστρα μη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (Non-MTPL), που ανέρχονται σε €63 εκατ. και προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από ασφαλίσεις περιουσιακών στοιχείων, μηχανοκίνητων οχημάτων, αγροτικών καλλιεργειών, ζωικού κεφαλαίου και εγγυήσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρία έχει καταγράψει στον ν κλάδο των ασφαλίσεων 117.084 εξοφληθείσες αποζημιώσεις εντός του 2018 ύψους €183 εκατ.. Αυτό είναι κατά 35% παραπάνω σε σχέση με το 2017. Επίσης οι παροχές που αφορούν στην ασφάλιση κατά ζημιών στη Ρουμανία είναι ανεβασμένες σε ποσοστό17,32%. Επιπλέον το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έφθασε επιτυχώς να περιλαμβάνει 2,85 εκατ.συμβάσεις που αφορούν σε:

– 460.000 ασφαλισμένες κατοικίες,

– 250.000 ασφαλισμένους για κάλυψη ατυχημάτων,

– 1,9 εκατομμύρια οχήματα

«Η City Insurance επιθυμεί να εκφράσει την εκτίμησή της στους 277 ασφαλιστικούς μεσίτες με τους οποίους συνεργάστηκε το 2018, καθώς και στους 370 εργαζομένους της, των οποίων η αφοσίωση στην εταιρεία συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη του υψηλότερου ποσοστού παραγωγικότητας στην αγορά γενικών ασφαλίσεων (Ασφαλίσεων Κατά Ζημιών – Non-Life) της Ρουμανίας, ύψους €0,86 εκατ. ανά εργαζόμενο.

Βασιζόμενη στις εντυπωσιακές της επιδόσεις κατά το 2018, η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη ότι το 2019 θα εδραιώσει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά, αλλά και θα καλύψει επιτυχώς τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των πελατών, των συνεργατών, των εργαζομένων και των μετόχων της» αναφέρεται από την εταιρία.

Το προφίλ

Η City Insurance S.A έχει ισχυρή παρουσία στην ΝΑ Ευρώπη στην ασφαλιστική αγορά. Παρέχει λύσεις στον τομέα των ασφαλίσεων κατά ζημιών (Non-Life Insurance). Ιδρύθηκε το 1998 από Ρουμάνους και ξένους επενδυτές με έδρα το Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, και διαθέτει 42 γραφεία και υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, με δυναμικό 370 εργαζομένων.

Η City Insurance έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει κορυφαία ασφαλιστικά προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλισης, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε πελάτη και να δημιουργούν τα βέλτιστα μακροπρόθεσμα οφέλη και αξία.

Από το 2012 κατατάσσεται σταθερά στις 10 κορυφαίες ρουμάνικες ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία αυτού του Top 10 που δεν αποτελεί θυγατρική διεθνούς ομίλου. Το 2008 έγινε η πρώτη ρουμάνικη ασφαλιστική εταιρεία που επέκτεινε τη δραστηριότητά της σε διάφορα κράτη-μέλη της ΕΕ βάσει του καθεστώτος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εντός της ΕΕ. Το 2014 αποτέλεσε έτος-σταθμό στην ανάπτυξη της City Insurance, καθώς ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.