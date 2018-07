An office of Italy's biggest insurer Assicurazioni Generali is seen in central Rome February 8, 2016. French corporate raider Vincent Bollore is making his influence felt in corporate Italy by defying the country's old guard in choosing a replacement for Mario Greco as Generali chief executive. REUTERS/Alessandro Bianchi - RTX266Y5

Στα χέρια της Viridium το 90% της Generali Leben έναντι 1,9 δισ. Ευρώ Σημαντικό βήμα προς την αναδιάρθρωση του ομίλου Generali – Ποια είναι η ταυτότητα του αγοραστή Της Λαλέλας Χρυσανθοπουλου Ο ιταλικός ασφαλιστικός όμιλος Assicurazioni Generali συμφώνησε να πωλήσει το 90% της γερμανικής μονάδας του, Generali Leben, στο Viridium Group, κοινοπραξία της γεμρανικής Hannover Re και της Cinven Ltd, πολυεθνικής εταιρείας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων με έδρα το Λονδίνο. Το deal αποτιμά την Generali Leben στα 1 δισ. ευρώ, ωστόσο η συνολική αξία της συναλλαγής -συμπεριλαμβανομένων και των χρεών της Generali Leben που θα αναλάβει η Viridium- θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 1,9 δισ. ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Generali Pbilippe Donnet έχει δρομολογήσει την πώληση των λιγότερων κερδοφόρων δραστηριοτήτων του ομίλου και εστιάζει σε στοιχεία ενεργητικού όπως οι υποδομές και τα private equity funds σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που έχουν επηρεάσει αρνητικά τις επενδυτικές αποδόσεις. “Η πώληση της Generali Leben αποτελεί το τελικό βήμα στην στρατηγική αναδιάρθρωση της Generali στη Γερμανία”, ανέφερε ο Giovanni Liverani, επικεφαλής της Generali Deutschland. “Δεσμευόμαστε ότι θα εγγυηθούμε την μέγιστη συνέχεια (δραστηριοτήτων) στους πελάτες μας”. Η Generali εκτιμά ότι θα “γράψει” κεφαλαιακό κέρδος ύψους 275 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου από την συναλλαγή, αυξάνοντας παράλληλα το δείκτη φερεγγυότητας κατά Solvency II κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, θα παραμείνει η δεύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Γερμανίας, ακόμα και μετά την πώληση. Θα διατηρήσει δε το εναπομείναν ποσοστό 10,1% της Generali Leben και θα έχει μια θέση στο εποπτικό συμβούλιο. Η Generali Investments Europe θα διαχειρίζεται το ενεργητικό της Generali Leben για πέντε χρόνια, έναντι σωρευτικής προμήθειας διαχείρισης 275 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι η συμφωνία μεταβίβασης της Generali Leben επιτρέπει στην Generali να αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό στην Viridium. Αυτή τη στιγμή η Cinven κατέχει το 80% της Viridium, ενώ η Hannover Re το 20%. Assicurazioni Generali Cinven Ltd Generali Leben Hannover Re Pbilippe Donnet Viridium