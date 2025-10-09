2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αποταμίευσης

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ανακοινώνει τη διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αποταμίευσης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2025 (Ημέρα της Αποταμίευσης) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, της Τράπεζας της Ελλάδος, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ Δημοτικού και έχει στόχο να καλλιεργήσει από μικρή ηλικία την καλή συνήθεια της αποταμίευσης.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι: «Τα Οφέλη και η Δύναμη της Αποταμίευσης».

Σημαντικές ημερομηνίες:

• Έως 22 Οκτωβρίου 2025: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τα ενδιαφερόμενα σχολεία στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού https://savingcompetition.gfli.gr/.

• Έως 26 Οκτωβρίου 2025: Αποστολή ηλεκτρονικά στο email info@gfli.gr των δηλώσεων συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων.