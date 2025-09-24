29.1 C
26 χρόνια πορείας γιορτάζει ο Κωστής Αλφιέρης στην Athens Insurance Brokers

Ένα σημαντικό ορόσημο γιορτάζει σήμερα ο Κωστής Αλφιέρης, συμπληρώνοντας 26 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην Athens Insurance Brokers, μια από τις πλέον δυναμικές και αξιόπιστες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

Η Athens Insurance Brokers, με πολυετή εμπειρία και σταθερή παρουσία στην αγορά, προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις που καλύπτουν τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις. Με έμφαση στην καινοτομία, την εξειδικευμένη γνώση και την προσωπική εξυπηρέτηση, έχει χτίσει διαχρονικά σχέσεις εμπιστοσύνης, στηριζόμενη στην ποιότητα, την επαγγελματική συνέπεια και τη συνεχή αναζήτηση της βέλτιστης κάλυψης.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο Κωστής Αλφιέρης συνεχίζει να εμπνέει με το έργο και την παρουσία του, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία χτίζεται με συνέπεια, επαγγελματισμό και ανθρώπινη προσέγγιση.

ΣΕΜΑ: Δυναμική παρουσία και ενίσχυση των μεσιτών ασφαλίσεων στη Βόρεια Ελλάδα

Newsroom 3 -
«Όσο περισσότεροι είμαστε τόσο ισχυρότεροι γινόμαστε» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Κ. Αλφιέρης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο ΕΕΘ
Η τρομοκρατία και οι πολιτικοί κίνδυνοι αναδύονται ως δύο πολύ σημαντικές απειλές για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ασφάλεια

Newsroom 3 -
Προς επανεξέταση ο τρόπος με τον οποίο κράτη, επιχειρήσεις και ασφαλιστικοί μηχανισμοί διαχειρίζονται τον κίνδυνο
Το ΕΕΑ με εντυπωσιακή παρουσία στην 89η ΔΕΘ – Γιορτάζει 100 χρόνια προσφοράς και προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση

Newsroom 3 -
Ξεχωριστή θέση στο εντυπωσιακό περίπτερο του ΕΕΑ κατέχουν οι δύο επετειακές εκδόσεις - Τι θα περιλαμβάνει η εκδήλωση της Κυριακής
ΣΕΜΑ: Με ξεχωριστή παρουσία στο Περίπτερο 2, Stand 22 της ΔΕΘ και ειδική εκδήλωση για τους μεσίτες της Βόρειας Ελλάδας

Newsroom 3 -
O ΣEMA υποδέχεται επισκέπτες, επαγγελματίες και φορείς, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των μεσιτών ασφαλίσεων στην οικονομία και την κοινωνία
Η ισχύς της συλλογικότητας στο επίκεντρο του 1oυ Sofos Insurance Summit

Newsroom 3 -
Με το σύνθημα «Embrace Collaboration», το συνέδριο ανέδειξε για τη διαμεσολάβηση ένα μέλλον βασισμένο στην ανθρώπινη επαφή, χωρίς φόβο για την τεχνολογία
Eurolife FFH: Ξεκινά ο 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη διαμεσολάβησης στη Β. Ελλάδα

Newsroom 3 -
Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Διψήφια αύξηση εσόδων η Atradius Hellas – Πάνω από 8 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις

Newsroom 3 -
Γ. Τζέης: «Οι ασφαλίσεις πιστώσεων δημιουργούν ένα ισχυρό πέπλο προστασίας των εταιρειών, ιδιαίτερα όσων αναπτύσσονται με οδηγό την εξωστρέφεια»
Η Groupama έτοιμη να παρουσιάσει τη νέα Διοικητική Ομάδα και τη στρατηγική της για την Ελλάδα – Επίσημο κάλεσμα στις 8/10

Newsroom 3 -
Μια σαφής δήλωση παρουσίας και φιλοδοξιών, με φόντο την αυξανόμενη κινητικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο
Κοινωνική Ασφάλιση

1.000 επιπλέον θέσεις για Άτομα με Αναπηρία στους ΟΤΑ

Για περαιτέρω ενίσχυση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Επικαιρότητα

ΚΥΑ για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων στους πληγέντες από την περσινή έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Αρμόδια για τη χορήγηση είναι η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ - Τα ποσά και οι προϋποθέσεις
Υγεία

Έκτακτη επιχορήγηση στα νοσοκομεία – Στόχος η μείωση των χρεών

Τι ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας, όπου συμμετείχαν όλοι οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων
Cyber

«Θέλω να γίνω influencer!»: Πώς να στηρίξετε το όνειρο του παιδιού σας με ασφάλεια στο διαδίκτυο

Πάνω από το 30% της Gen Alpha θέλουν να γίνουν δημιουργοί περιεχομένου - Όταν οι γονείς εμπλέκονται ενεργά, οι κίνδυνοι γίνονται ευκαιρίες μάθησης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

NN Hellas & Prolepsis: Επόμενος κύκλος δράσεων για την ψυχική υγεία παιδιού και οικογένειας

Το «Νοιάζομαι για το παιδί μου» ενημερώνει και εκπαιδεύει δωρεάν γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς σε θέματα ψυχικής υγείας
