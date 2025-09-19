back to top
2 Gold βραβεία, 1 Silver απέσπασε η Deloitte με εφαρμογές AI

Με δύο Gold Awards και ένα Silver τιμήθηκε η Deloitte Ελλάδος στη φετινή διοργάνωση των BITE Awards 2025 (Business IT Excellence Awards), για έργα της που αφορούν εφαρμογές με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το πρώτο Gold Award το έλαβε στην κατηγορία «Best Project/Initiative by Central Government», για την ανάπτυξη του AIbased Ψηφιακού Εργαλείου Στρατηγικού Προγραμματισμού Στελέχωσης του Δημόσιου Τομέα – «μια ψηφιακή λύση Τεχνητής Νοημοσύνης που φέρνει τον Δημόσιο Τομέα πιο κοντά στο μέλλον», όπως επισημαίνει η εταιρεία.

Η διάκριση αφορά το έργο που υλοποιήθηκε από την ομάδα του Human Capital, σε συνεργασία με τις ομάδες Engineering, AI & Data της Deloitte, την Byte και το ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), και έχει ως στόχο τη ριζική αναβάθμιση της διαδικασίας στελέχωσης στον Δημόσιο Τομέα.

Το ψηφιακό εργαλείο συνιστά σημαντική μεταρρυθμιστική τομή για τη Δημόσια Διοίκηση. Εισάγει για πρώτη φορά ένα ευέλικτο και δυναμικό σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού στελέχωσης, βασισμένο σε δεδομένα. Με τη χρήση πολυκριτηριακών αλγορίθμων και δυναμικής προσομοίωσης σεναρίων, η λύση επιτρέπει στο Υπουργείο Εσωτερικών να χαρτογραφεί τις ανάγκες των δημοσίων φορέων και να ενισχύει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως σημείωσε ο Γιώργος Φράγκος, Partner, Human Capital Leader της Deloitte Ελλάδος, «Η βράβευση αυτή αποτελεί μια ξεκάθαρη αναγνώριση της σημασίας που έχει η μεταρρύθμιση του ανθρώπινου δυναμικού για τους σύγχρονους οργανισμούς. Μέσα από το έργο φέραμε μια καινοτόμο προσέγγιση που αξιοποιεί την τεχνολογία ώστε ο στρατηγικός προγραμματισμός στελέχωσης να γίνεται με ακρίβεια, διαφάνεια και ταχύτητα.

»Δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνολογικό εργαλείο· είναι μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι δημόσιες πολιτικές για τους ανθρώπους που υπηρετούν το κράτος και την κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για έναν Δημόσιο Τομέα πιο ευέλικτο, αποτελεσματικό και στρατηγικά προσανατολισμένο, που αναγνωρίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο ως τον σημαντικότερο μοχλό μετασχηματισμού».

Ο Χάρης Αντωνόπουλος, Partner, Engineering, AI & Data, της Deloitte Ελλάδος, σημείωσε ότι: «Η βράβευση αυτή αναγνωρίζει τη σταθερή μας δέσμευση στην ανάπτυξη λύσεων υψηλής τεχνολογίας που ενισχύουν την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια κρίσιμων λειτουργιών, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό μοχλό αναβάθμισης για τη δημόσια διοίκηση, συμβάλλοντας στον στρατηγικό σχεδιασμό και στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Το συγκεκριμένο έργο μετουσιώνει έμπρακτα την αποστολή μας “Making an impact that matters”, αξιοποιώντας την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας και της πολιτείας».

Όπως επισημαίνεται στη σχετικκή ανακοίνωση, το ψηφιακό εργαλείο έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά σε εννέα δημόσιους φορείς, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια για τη χρηστικότητα, την ακρίβεια των προβλέψεων και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα. Το εργαλείο δημιουργεί τις βάσεις για ένα νέο υπόδειγμα στελέχωσης στο Δημόσιο, με διαφάνεια, λογοδοσία και μείωση του λειτουργικού κόστους.

Η συγκεκριμένη διάκριση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Deloitte που επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, την καινοτομία και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων, αναδεικνύοντας τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου ως καταλύτη αλλαγής στην ελληνική οικονομία.

To δεύτερο Gold Award έλαβε η Deloitte στην κατηγορία Construction & Real Estate, καθώς και Silver στην κατηγορία Best LargeScale ICT Project, για το έργο της Deloitte Digital με τη Lamda Development «Smart Marinas», για τη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης με mobile-first λύση.

Πρόκειται για ένα έργο-πρότυπο ψηφιακού μετασχηματισμού μεγάλης κλίμακας, που βραβεύτηκε για την καινοτομία και τον ουσιαστικό αντίκτυπό του στην εμπειρία χρήστη. Μέσα από την ανάπτυξη ενοποιημένης mobile εφαρμογής, CRM συστήματος και διασυνδεδεμένων τεχνολογικών υποδομών, δημιουργήθηκε ένας πλήρης ψηφιακός κόμβος υπηρεσιών που έχει ήδη διαχειριστεί περισσότερα από 32.700 αιτήματα, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες όπως άδειες εργασίας, είσοδος οχημάτων και αιτήματα ανεφοδιασμού.

Όπως δήλωσε ο Στέλιος Μαντάς, Partner, Customer και Deloitte Digital Leader της Deloitte Ελλάδος, «Το έργο αναδεικνύει τον ρόλο της Deloitte ως στρατηγικού συνεργάτη ψηφιακού μετασχηματισμού, που συνδυάζει τεχνολογική εξειδίκευση και βαθιά κατανόηση των επιχειρησιακών αναγκών για να δημιουργεί λύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της επιτυχούς συνεργασίας, της αυστηρής μεθοδολογίας και της προσήλωσης στην παροχή τεχνολογικών λύσεων που προσδίδουν απτή αξία στην καθημερινή λειτουργία και εμπειρία των χρηστών».

