back to top
21.6 C
Athens
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

17 Σεπτεμβρίου – Γιορτάζουμε την Ημέρα του Ασφαλιστή

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Απόψεις

Του Λάμπρου Αποστολιώτη, Προέδρου ΠΣΑΣ

 

- Advertisement -

17 Σεπτεμβρίου – Γιορτάζουμε την Ημέρα του Ασφαλιστή!

Μια ημέρα τιμής για τους ανθρώπους που προσφέρουν σιγουριά, προστασία και ελπίδα!

- Advertisement -

Στις 17 Σεπτεμβρίου ολόκληρος ο ασφαλιστικός κλάδος γιορτάζει! Η Ημέρα του Ασφαλιστή είναι αφιερωμένη σε όλους εκείνους που, με επαγγελματισμό, ήθος και ανθρωπιά, βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών, παρέχοντας αυτό που όλοι αναζητούμε: ασφάλεια, σταθερότητα και εμπιστοσύνη.

Ο ασφαλιστής δεν είναι απλώς ένας επαγγελματίας. Είναι ο άνθρωπος που φροντίζει να είμαστε έτοιμοι για το απρόβλεπτο. Είναι αυτός που σχεδιάζει μαζί μας το αύριο, που μας ενημερώνει, μας συμβουλεύει και μας προστατεύει όταν το χρειαζόμαστε περισσότερο. Μέσα από τις υπηρεσίες του, προσφέρει πολύτιμη σιγουριά σε κάθε στάδιο της ζωής μας: στην οικογένεια, στην υγεία, στην εργασία, στην περιουσία μας.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, με νέες προκλήσεις και απρόβλεπτους κινδύνους, ο ασφαλιστής γίνεται ο σύμμαχος της καθημερινότητάς μας. Είναι εκείνος που μας βοηθά να σταθούμε σταθερά, να προνοούμε και να προστατευόμαστε. Χωρίς τη συμβολή του, η κοινωνία μας θα ήταν πιο ευάλωτη.

Η σημερινή μέρα είναι επίσης μια υπενθύμιση ευθύνης: του ρόλου που έχει ο κάθε ασφαλιστής να λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και ακεραιότητα. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζει με τους πελάτες του δεν βασίζονται μόνο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά στη φροντίδα, την ενσυναίσθηση και τη δέσμευση.

Παράλληλα, η Ημέρα του Ασφαλιστή είναι και ευκαιρία να αναγνωρίσουμε όσους συμβάλλουν στην εξέλιξη του κλάδου: τις εταιρείες, τους συλλόγους, τους φορείς και φυσικά τους ίδιους τους επαγγελματίες που εργάζονται καθημερινά για έναν ασφαλιστικό τομέα πιο σύγχρονο, πιο ανθρώπινο και πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας.

Σήμερα, ας πούμε όλοι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που δεν πουλούν απλώς συμβόλαια, αλλά προσφέρουν προστασία, σιγουριά και ελπίδα. Στους ασφαλιστές που στηρίζουν τα όνειρα, την περιουσία και την υγεία μας.

Χρόνια πολλά σε όλους τους ασφαλιστές!

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Οι ασφαλιστές γιορτάζουν – Μήνυμα του Προέδρου του ΕΕΘ Κυριάκου Μερελή

Newsroom 3 -
Στο μήνυμά του ο Κ. Μερελής υπογραμμίζει ότι οι ασφαλιστές δεν αποτελούν απλώς επαγγελματίες, αλλά πυλώνες σιγουριάς και εμπιστοσύνης για πολίτες και επιχειρήσεις
Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΣΑΣ στο MDRT Day 2025 – Η ευκαιρία για τους ασφαλιστικούς συμβούλους να μπουν σε έναν κύκλο εξέλιξης

Newsroom 3 -
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων θα δώσει δυναμικό «παρών» στις 26-27/9 στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας άμεση ενημέρωση και απαντήσεις
Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΣΑΣ γιόρτασε την Ημέρα του Ασφαλιστή με δράση αλληλεγγύης στη δομή των Οινοφύτων

Newsroom 3 -
Λ. Αποστολιώτης: «Η Ημέρα του Ασφαλιστή μάς υπενθυμίζει γιατί επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα: για να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο και να προστατεύουμε ζωές»
Διαβάστε περισσότερα

Ο Πάνορμος γιορτάζει και κοιτάζει ψηλά

Newsroom 3 -
Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος ο μοναδικός Συνεταιρισμός Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και επέλεξε να τιμήσει την πορεία του ανήμερα της γιορτής του Ασφαλιστή
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Υποχρεωτική ασφάλιση για Airbnb: Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑ Ανδρέας Χίου εξηγεί τι πρέπει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης!

Newsroom 3 -
Ο σύλλογος επικροτεί τη νομοθετική πρωτοβουλία, ενθαρρύνοντας την επιπλέον κάλυψη για όλες τις κρατήσεις, είτε μέσα από πλατφόρμες είτε εκτός αυτών
Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλιστές γιορτάζουν – Μήνυμα του Προέδρου του ΕΕΘ Κυριάκου Μερελή

Newsroom 3 -
Στο μήνυμά του ο Κ. Μερελής υπογραμμίζει ότι οι ασφαλιστές δεν αποτελούν απλώς επαγγελματίες, αλλά πυλώνες σιγουριάς και εμπιστοσύνης για πολίτες και επιχειρήσεις
Διαβάστε περισσότερα

Νέα υποτροφία από την INTERAMERICAN και το ΠΑΠΕΙ για το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Newsroom 3 -
Η υποτροφία απευθύνεται σε νέους και νέες που προέρχονται από περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
Διαβάστε περισσότερα

Deal Εθνικής Ασφαλιστικής με τον όμιλο Συγγελίδη

Newsroom -
Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε συμφωνία με τον Όμιλο Συγγελίδη για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Το πολύ σημαντικό συνέδριο του ΕΚΑΠΤΥ

Οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν την ύπαρξη, τον ρόλο και τη δράση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία...
Υγεία

Λάρισα: Το νοσοκομείο εφαρμόζει σύστημα διαλογής ασθενών με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το σύστημα ER TRIAGE καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαλογή, εντοπίζοντας σήματα κινδύνου ακόμα και σε ασθενείς με συνήθη συμπτώματα
Επαγγελματικά Ταμεία

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ από την Affidea

Η Affidea καλύπτει πλήρως τη συμμετοχή ως το τέλος του έτους, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεργασίας με τον Οργανισμό
Εκδηλώσεις

Διαμεσολάβηση: Από τη θεωρία στην πράξη – Τι παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου βιβλίου των διαΝΕΟσις και ΟΠΕΜΕΔ, η Ο. Αναστασοπούλου μίλησε για το έργο της νεοσύστατης Ειδικής Γραμματείας
Πρόσωπα

Υποχρεωτική ασφάλιση για Airbnb: Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑ Ανδρέας Χίου εξηγεί τι πρέπει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης!

Ο σύλλογος επικροτεί τη νομοθετική πρωτοβουλία, ενθαρρύνοντας την επιπλέον κάλυψη για όλες τις κρατήσεις, είτε μέσα από πλατφόρμες είτε εκτός αυτών
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.