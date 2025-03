12th Digital Banking Forum/GenAI & embedded finance: Οι νέες προκλήσεις για τις ψηφιακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Οι αλλαγές που φέρνει το GenAI, αλλά και το embedded finance, αποτέλεσαν το επίκεντρο του 12th Digital Banking Forum, το οποίο συγκέντρωσε πλήθος στελεχών από τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά από παρουσιάσεις και ομιλίες, στο πλαίσιο των οποίων παρουσιάστηκαν ουκ ολίγες εφαρμογές και υλοποιήσεις που αλλάζουν τα δεδομένα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Το 12th Digital Banking Forum #dbfo25 πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025, από την ethosEVENTS, με φυσική παρουσία σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και online μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας LiveOn Expo Complex. Υπεύθυνος προγράμματος του συνεδρίου και συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαλλάς.

Κορυφαία στιγμή του forum ήταν η ομιλία της δρος Έφης Πυλαρινού, Global Fintech & Tech Thought Leader και Founder των Growfin & FS i-Hub, η οποία αναφέρθηκε στη νέα εποχή που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο keynote της, με τίτλο “The New DNA of Finance: From Digital to AI-Native”, η δρ. Έ. Πυλαρινού επεσήμανε ότι η έλευση και η αξιοποίηση του ΑΙ, και ειδικότερα του GenAI, απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση από την πλευρά των εταιρειών αλλά και των στελεχών του κλάδου, κάνοντας λόγο για τους AI natives, οι οποίοι δημιουργούν την Intelligent Economy.

Στον χαιρετισμό του κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανέφερε: «Η βοήθεια του υπουργείου όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι προφανής τα τελευταία χρόνια. Ψηφιοποιούμε το κράτος με το gov.gr και σε ό,τι αφορά στον τραπεζικό τομέα έχουμε το KYC με πάνω από 15 εκατομμύρια ενημερώσεις στοιχείων. Αντίστοιχη προσπάθεια επιβεβαίωσης δεν χρειάστηκε από το τραπεζικό σύστημα. Το Know your Business, μετά από 4 χρόνια, ήρθε προς χρήση και λειτουργεί για καθεμία τράπεζα ξεχωριστά. Έχουμε τρεις άξονες: καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καλύτερη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, διαφάνεια. Δεν είναι κάτι που εξαγγέλλουμε, έγινε πράξη. Η ΑΙ είναι εδώ. Η Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνδράμει στην ανίχνευση απάτης και να αποτρέψει φαινόμενα απάτης».

Ο κ. Βασίλης Παναγιωτίδης, Ανώτερος Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, επεσήμανε: «Είναι προφανές ότι η ΑΙ και GenAI χρήζει ευοίωνης υιοθέτησης και στο τραπεζικό σύστημα. Ήδη υπάρχουν εφαρμογές που υλοποιούν GenAI. Τα βήματα είναι προσεκτικά. Μόλις πριν από 9 μήνες είχαμε τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου. Το ΑΙ Αct θα αρχίσει σταδιακά να διαμορφώνεται. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες όταν συζητάμε για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, αλλά είναι σημαντικό ότι η άνοδος της χρήσης ΑΙ στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα πρέπει να συμβαδίσει με τη ρύθμιση και την εκπαίδευση όλων μας». Σημείωσε ακόμη ότι «οι ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης για το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι μεγάλες. ΗΠΑ και Κίνα είναι leaders στον τομέα της ΑΙ, ενώ η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω ως προς αυτό».

Ο κ. Σταύρος Σταυρινουδάκης, Director Analytics Business Unit, Performance Technologies, στην παρουσίασή του με τίτλο “Agentic AI, build AI agents to transform your business”, ανέφερε: «Το Agentic AI είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης με συγκεκριμένο στόχο, βοηθάει στη λήψη αποφάσεων και επιλύει προβλήματα σε πραγματικό χρόνο». Περαιτέρω ανέλυσε τις παραμέτρους χρήσης των LLM και τις δυνατότητες των agents και assistants, ενώ επεσήμανε ότι η Performance Technologies μετρά 30 χρόνια στην ελληνική αγορά, συνεργαζόμενη με όλες τις τράπεζες.

Στην παρουσίασή του, με θέμα “Automating Loan Folder Processing with AI”, ο κ. Βασίλης Λινάρδος, Διευθυντής Τεχνητής Νοημοσύνης, Archeiothiki SA, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στον συγκεκριμένο τομέα, όπως: μεγάλος όγκος και ποικιλία τύπων εγγράφων, χρονοβόρα ανασκόπηση και εξαγωγή δεδομένων, πολυπλοκότητα μαζικού χειρισμού και ανάκτησης εγγράφων, ασυνέπεια των ελέγχων που βασίζονται σε ατομική προκατάληψη και άλλα, παρουσιάζοντας τις λύσεις που προσφέρει η Archeiothiki SA. Επεσήμανε επίσης τα εξής: «Η ομάδα που έχουμε χτίσει αποτελείται από 20 άτομα με στόχευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη για το banking, insurance, υγεία και πολλά άλλα».

Ο κ. John Komninakidis, Vice President, Head of Middle East, Türkiye, Greece, Datasite, τόνισε στα λεγόμενά του ότι η Datasite συνεργάζεται με το σύνολο του τραπεζικού συστήματος ως η Νο1 εταιρεία στον κόσμο, πραγματοποιώντας 15.000 συναλλαγές τον χρόνο. «H Datasite βρίσκεται πίσω από μερικά ηχηρά deals και projects, όπως η πώληση του ΟΤΕ στην Αλβανία, η εξαγορά της ΤΕΡΝΑ από την Masdar, τα κόκκινα δάνεια της Πειραιώς, η πώληση της Chipita, η έκδοση ομολόγων της ΙΝΤΡΑΛΟΤ. Πραγματοποιήσαμε τρεις πολύ μεγάλες εξαγορές, εκ των οποίων η μία θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες» ανέφερε. Ο κ. Κομνηνακίδης έφερε το παράδειγμα του ΟΤΕ και τα deals της Ρουμανίας και της Αλβανίας, στα οποία χρησιμοποιήθηκε η ΑΙ: «Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε ο χρόνος και έγινε σημαντική μείωση του κόστους. Πραγματοποιήσαμε μια έρευνα σε 180 χώρες και εξήχθη το συμπέρασμα ότι η ΑΙ αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα».

Στο τέλος της ομιλίας, ο CEO του ethosGROUP, κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης, παρέδωσε τιμητικό βραβείο στον κ. Κομνηνακίδη, για την προσφορά της εταιρείας στο τραπεζικό οικοσύστημα.

Στο Panel I, με θέμα «GenAI και τραπεζικός κλάδος: Προκλήσεις και ευκαιρίες», ο κ. Ευάγγελος Γκρουστιώτης, Chief Technology Officer, Optima bank, δήλωσε: «Το 2019, αρχίσαμε θέτοντας ως στρατηγικό στόχο τον αυτοματισμό. Είχαμε όλα τα εργαλεία τότε για να το κάνουμε και μετά από 5 χρόνια έχουμε καταφέρει 100 διαδικασίες να τρέχουν με αυτοματισμό. Πλέον, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει ένα εργαλείο που έχει αντικαταστήσει ένα μέρος της δουλειάς. Αυτό μας βοηθά να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να πάμε μπροστά με τη βοήθεια του GenAΙ. Η βασική κουλτούρα στην τράπεζά μας είναι ότι ένα καινούργιο εργαλείο δεν έρχεται να μας αντικαταστήσει, αλλά να μας βοηθήσει».

Ο κ. Βαγγέλης Καρέλης, Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Πληροφορικής (CTIO), Archeiothiki SA, επεσήμανε: «Ό,τι έχουμε θέσει στη σημερινή ατζέντα είναι μια τεχνολογία που θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια, ενώ προσεχώς θα συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε σήμερα. Εμείς είδαμε από νωρίς ότι η Archeiothiki έχει στο DNA της το έγγραφο, υπάρχει ένας μεγάλος όγκος πληροφορίας χρήσιμης, που πρέπει όμως να διεκπεραιωθεί. Ως εταιρεία, έχουμε μια ομάδα υψηλής ειδίκευσης που φέρνει εις πέρας τέτοιες προκλήσεις, για τη δημιουργία νέων εργαλείων».

Ο κ. Χρήστος Μίχας, Data & AI FSS Sales Leader, IBM, σημείωσε: «Τοποθετούμαστε, αρχικά, λέγοντας ότι πρέπει να δούμε πώς το ΑΙ θα κάνει accelerate το digital transformation των τραπεζών. Είναι μια διαρκής διαδικασία, η τεχνολογία εξελίσσεται, με νέες πρακτικές. Για να δώσουν μεγάλη αξία μέσω ΑΙ οι τράπεζες πρέπει να ενσωματώσουν την τεχνολογία αυτή στις καθημερινές λειτουργίες τους, όπως δάνεια, αυτοματοποιημένη επίλυση προβλημάτων πελατών κ.λπ. Όραμά μας είναι ένας Agentic AI, όπου πολλοί agents μαζί θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να διεκπεραιώνουν μια εργασία. Στην κατεύθυνση αυτή, εμείς έχουμε το IBM Watsonx Orchestrate, προκειμένου να προσεγγίσουμε το Agentic AI».

Η κ. Μαρίνα Ρίκου, Customer Value and Data Management Director, Alpha Bank, τόνισε: «Εμείς τοποθετούμε την Alpha Bank σαν μια ΑΙ bank. Χρησιμοποιούμε ΑΙ λειτουργίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η περυσινή χρονιά ήταν ένα έτος για εμάς του GenAI, βγάλαμε τον πρώτο ψηφιακό βοηθό και νομίζω ήμασταν οι πρώτοι που τον βγάλαμε στον αέρα με τη βοήθεια μιας fintech. Σύντομα θα βγει και στο mobile app μας». Όσον αφορά τις προκλήσεις, ανέφερε ότι υπάρχει δυσκολία στην εξεύρεση ταλέντων που θα ενσωματωθούν στις ομάδες για να υποστηρίξουν αυτές τις τεχνολογίες. Συμπλήρωσε δε ότι «η επόμενη μέρα αφορά τους agents που θα απλοποιήσουν διαδικασίες, θα μπορούν να “σηκώσουν” περίπλοκα workflows, να χρησιμοποιηθούν και στο εξωτερικό chatbot, αλλά και εσωτερικά, μέσα στην τράπεζα, για να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες μας».

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσιπτσής, Βοηθός Γενικός Διευθυντής-Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Αξίας Πελάτη, Eurobank, ανέφερε ότι χρησιμοποιούν την GenAΙ σε 3 επίπεδα: στην καθημερινότητά μας μέσω co-pilot, στις εσωτερικές διαδικασίες που έχουν εμπλουτιστεί με το GenAI με προσωποποιημένα μηνύματα και στο customer refacing application. «Σύντομα, θα δημιουργήσουμε και τον δικό μας virtual assistant» είπε και κατέληξε: «Επειδή είναι κάτι καινούργιο, υπάρχουν governance μοντέλα, τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν μέσα σε μια ήδη υφιστάμενη γραφειοκρατία. Μελλοντικά, πρέπει να εμπλουτίσουμε τις υφιστάμενες εφαρμογές που έχουμε χωρίς να καταργούμε την παλιά τεχνολογία».

Η κ. Ιωάννα Χήνη, Senior Manager, Accenture Greece, σημείωσε: «Η τελευταία μας έρευνα αποτυπώνει ότι το 70% των ρόλων μέσα στις τράπεζες μπορούν να γίνουν replaced, είτε να ενισχυθούν. Αυτό μας δείχνει ότι το GenAI θα αλλάξει μεγάλο κομμάτι των οργανισμών. Στις προκλήσεις συγκαταλέγουμε το θέμα της κουλτούρας και το ταλέντο –πώς όλο το εργατικό δυναμικό μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να κάνει. Όσον αφορά στο μέλλον, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι το GenAI θα φέρει στη σχέση του πελάτη και της τράπεζας το στοιχείο της προσωποποίησης, το οποίο χάθηκε, καθώς οι τράπεζες απομακρύνθηκαν από την παραδοσιακή σχέση τραπεζικού-πελάτη και πέρασαν σε πιο digital μορφές εξυπηρέτησης.

Σε fireside chat, με τον Δημήτρη Μαλλά, ο κ. Γιάννης Γκικόπουλος, Chief Innovation Officer & Head of Applied Intelligence, Qualco Group, τόνισε μεταξύ άλλων: «H Qualco έχει πάνω από 1.000 εργαζόμενους και παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες. Όλα τα προϊόντα μας ενσωματώνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη γενετική νοημοσύνη στον κώδικά τους. Αυτήν τη στιγμή, έχουμε project για τον τραπεζικό κλάδο και προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο και τη διαδικασία γύρω από ένα στεγαστικό δάνειο. Η διαδικασία έγκρισης ενός δανείου είναι χρονοβόρα, γι’ αυτό θέλουμε να υποδιπλασιάσουμε τον χρόνο».

Σε ένα ακόμη fireside chat, o κ. Σωκράτης Πλούσσας, Ιδρυτής & CEO, ΚΝΕΧ (πρώην FUND4ALL), είπε: «Είμαστε μια fintech που από το 2020 ξεκινήσαμε τα πρώτα μας έργα στο Λονδίνο. Τώρα επιδιώκουμε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας APIs που να είναι γρήγορη, compliant και safe. Φιλοδοξούμε να είμαστε ΑΙ natives και προς την κατεύθυνση αυτή μας βοηθά η Μicrosoft μέσω του AI fintech accelerator. Πρόκειται για μια τεράστια γκάμα εργαλείων, που δημιουργεί ένα trigger για το τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά». Σημείωσε ακόμη: «Στις 8 του Μάη παρουσιάζουμε το νέο προϊόν μας, έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία με τη Μicrosoft και την Nvidia, η οποία έχει δείξει ενδιαφέρον στο κομμάτι των agents. Είναι μια πολύ σοβαρή έκπληξη το γεγονός ότι η Nvidia ενδιαφέρθηκε για εμάς, χτίζουμε users stories μαζί».

Ο κ. Σπύρος Σακελλαρίου, Group AI and Data Analytics Director, Austriacard Holdings, ανέφερε: «Η Austriacard τυπώνει κάρτες, αλλά έχει ένα πλάνο να μπει σε digital services. Το ΑΙ θα μας πάει στα επόμενα βήματα. Έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα που μπορούμε να φτιάχνουμε AI agents και έχουμε χτίσει ένα ΑΙ factory στη Ρουμανία. Χτίζουμε λύσεις για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για να αυτοματοποιούμε τις διαδικασίες». Επιπλέον, τόνισε: «Οι τράπεζες είχαν μείνει λίγο πίσω στον τομέα του ΑΙ. Ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε στον Νότο είναι ότι η υποδομή για να “τρέξεις” τα μοντέλα είναι ακριβή. Θέλουμε να μειώσουμε την τιμή του entry hardware».

Ο κ. Χρήστος Ταρατσίδης, Head of Sales, Snappi, αναφέρθηκε στους στόχους και τις φιλοδοξίες της νεοεισερχόμενης neobank καθώς και τις προκλήσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη. «To πλεονέκτημά μας είναι ότι μπορούμε να συνδυάσουμε στοιχεία από τους δύο κόσμους, την εμπιστοσύνη και τη διασφάλιση που πηγάζει από ένα αδειοδοτημένο ίδρυμα και, από την άλλη, την ευελιξία και απρόσκοπτη λύση που προσφέρει ένα fintech. Το εμπορικό μας λανσάρισμα τοποθετείται στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα είμαστε live. Θα ξεκινήσουμε από την Ελλάδα, ωστόσο υπάρχει ένα φιλόδοξο πλάνο έως το 2028 να ανοίξουμε και σε άλλες 4-5 ευρωπαϊκές χώρες».

Στο Panel IΙ, με θέμα «GenAI και πληρωμές: Προκλήσεις και ευκαιρίες», ο κ. Μάκης Μαλιώρης, Technology & NSP Operations Director at Cardlink, a Worldline brand, ανέφερε: «Εκπαιδεύουμε όλους τους ανθρώπους μας να σκέφτονται πώς θα κάνουν πιο ποιοτική τη δουλειά τους. Έχουμε περάσει στο επίπεδο του να προβλέψουμε ένα incident. Δοκιμάζουμε πράγματα που αφορούν στη συμπεριφορά του πελάτη σαν security κομμάτι. Αυτό που έρχεται (GenAI) θα αλλάξει το τοπίο των συστημάτων».

Ο κ. Ανδρέας Μάντης, Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Καινοτομίας, ΔΙΑΣ, δήλωσε: «Ο τομέας των πληρωμών μετασχηματίζεται, με μεγάλες προσδοκίες για την εμπειρία του χρήστη. Μέσα από αυτό το πλαίσιο υπάρχουν ευκαιρίες που δημιουργούνται, όπως η καλύτερη, προσωποποιημένη εμπειρία χρήστη, η βελτίωση των πληρωμών και η ανίχνευση απειλών απάτης. Όταν μιλάμε για πληρωμές, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Η πρόκληση είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε την GenAI. Το ΑΙ δεν είναι μόνο μια τεχνολογία, αλλά μια στρατηγική διακυβέρνησης».

Ο κ. Γεώργιος Μωραΐτης, Head of Payments & Cash Management Solutions, NBG, ανέφερε: «Θέλω να επικεντρωθώ στις ανάγκες των εταιρικών πελατών. Τα μοντέλα και analytics ΑΙ και prediction μπορούν να βοηθήσουν τους εταιρικούς πελάτες. Έχουμε μια πλούσια γκάμα από APIs που δίνουν πληροφόρηση, μέχρι και βοήθεια στην είσπραξη πληρωμών. Δίνουμε τη δυνατότητα να κάνουν απευθείας connect. Έχουμε φτιάξει ένα οικοσύστημα που αυτοματοποιούν τις πληροφορίες. Μπορούμε να δώσουμε ενημέρωση για τη συμπεριφορά (behaviour) στους εταιρικούς πελάτες και το δικό τους πελατολόγιο».

Ο κ. Αντίγονος Παπαδόπουλος, Deputy Country Head, Global Payments Greece & Managing Director, EDPS, είπε: «Πρακτικά, πρέπει να εισάγουμε στους οργανισμούς μας την ΑΙ. Υπάρχουν ευκαιρίες στο κομμάτι του back office. Υπάρχουν όμως και προκλήσεις, όπως το privacy και το security. Δουλεύουμε σε διάφορους τομείς, όπως και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Το incident management process είναι το πιο σημαντικό, όπως και η αντίδρασή μας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Όσο πιο αυτοματοποιημένα είναι τα συστήματα τόσο μειώνεται ο κίνδυνος».

Ο κ. Νεοκλής Στάμκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Microsmart, επεσήμανε: «Εφαρμόζουμε εργαλεία ΑΙ στην εταιρεία μας, αξιολογώντας data και ανθρώπους. Πολλές τράπεζες είχαν defaults σε μικροδάνεια. Με την τεχνολογία του blockchain θα δίνουμε ομόλογα. Η μικροπίστωση στην Ελλάδα θέλει προσοχή». Και συμπλήρωσε: «Ο τραπεζικός υπάλληλος θα βγει από τον χάρτη λόγω του ΑΙ. Το τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο».

