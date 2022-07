Η Carglass Ελλάδος «Approved Assessment Center» από το ΙΜΙ

Το κορυφαίο Institute of the Motor Industry (IMI) ανέδειξε την Carglass® Ελλάδος ως «Εγκεκριμένο Κέντρο Αξιολόγησης» στις πιστοποιήσεις τεχνικών γνώσεων στον κλάδο της θραύσης κρυστάλλων και της παραμετροποίησης κάμερας ADAS.

Την τιμητική πλακέτα «Approved Assessment Center» παρέδωσαν στη Διοίκηση της Carglass® Ελλάδας εκπρόσωποι του IMI και του ομίλου της Belron, παρουσία στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς και της αγοράς leasing.

Η Carglass® Ελλάδος είναι πλέον διαπιστευμένη να διεξάγει αξιολογήσεις τεχνικών γνώσεων σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο φορέα ΙΜΙ, σε τεχνικούς και εκπαιδευτές. Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται στο Belron® Way of Fitting, την μέθοδο της Carglass® στην αντικατάσταση κρυστάλλων και στην παραμετροποίηση κάμερας ADAS, που αποτελεί μέρος του Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΙΜΙ. Με τις πιστοποιήσεις των τεχνικών γνώσεων κατά ΙΜΙ διασφαλίζεται ότι οι πελάτες λαμβάνουν υπηρεσίες προκαθορισμένων προδιαγραφών σε κάθε εργασία.

To Institute of the Motor Industry (IMI) είναι κορυφαίος οργανισμός πιστοποιήσεων με στόχο την εκμάθηση και ανάπτυξη του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το δίκτυο κέντρων αξιολόγησης του IMI δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες σε συνεργασία με ακαδημίες, κατασκευαστές οχημάτων και παρόχους εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Η αναγνώριση της Carglass® Ελλάδος ως «Approved Assessment Center» ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση της εταιρείας στην αριστεία και στην πιστοποίηση των τεχνικών γνώσεων του οργανισμού, με στόχο την διασφάλιση του ανώτερου επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρει.