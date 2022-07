Λίγες μέρες πριν το 9ο Συνέδριο ΕΣΑΠΕ – Gama Global Hellas: Αυτοί είναι οι βασικοί ομιλητές

Η ΕΣΑΠΕ www.esape.gr, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, με την GAMA Global Hellas www.gamahellas.com, συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση μέσω των εκπαιδευτικών τους συνεδρίων, από το 2013 έως το 2022, με Διεθνείς Ομιλητές (υπό την αιγίδα της GAMA Global www.gamaglobal.org).

Κορυφαίοι Ομιλητές από την Παγκόσμια Ασφαλιστική Βιομηχανία θα βρεθούν στο συνέδριο “Leadership: The Past, the Present & the Future”, την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, ώρες 14:00-19:30, στο εμβληματικό Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης (live streaming και δια ζώσης).

Βασικοί ομιλητές του συνεδρίου θα είναι :

η κα Bonnie Godsman, President GAMA Global

President GAMA Global ο κ . Farshad Asl, Leadership Expert Regional Director, Bankers Life

Leadership Expert Regional Director, Bankers Life ο κ . Chris White, Co-Founder and Head Coach, System & Soul

Co-Founder and Head Coach, System & Soul ο κ . Αρτέμιος Μυρόπουλος , Managing Director, Linkage Greece & Cyprus, Author, Speaker, Developing Leadership Worldwide

Managing Director, Linkage Greece & Cyprus, Author, Speaker, Developing Leadership Worldwide ο κ . John T Baier, CLU, ChFC, CFP, CLF, MSFS, Chairman & CEO, 25 Point Systems Inc.

CLU, ChFC, CFP, CLF, MSFS, Chairman & CEO, 25 Point Systems Inc. πάνελ Στελεχών

πάνελ Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων

συμμετοχή Παραρτημάτων GAMA Global

Το συνέδριο τελείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την πολύτιμη στήριξη Ασφαλιστικών Εταιρειών – Χορηγών.

GOLD SPONSORS οι εταιρείες: ALLIANZ, EUROLIFE FFH Insurance Group, GENERALI Hellas, NN Hellas .

οι εταιρείες: . SILVER SPONSORS οι εταιρείες: AIG , CNP CYPRIALIFE, CNP ΖΩΗΣ , Eurolife, GROUPAMA Ασφαλιστική , INTERAMERICAN, PRIME Insurance και ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική .

οι εταιρείες: , και . BRONZE SPONSORS οι εταιρείες: AFFIDEA, APEIRON Insurance Project, CROMAR Insurance Brokers LTD, INTERASCO, UNIVERSAL LIFE, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ και ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική.

Για ατομικές εγγραφές πατήστε το link: https://gamahellasevent2022.liveon.tech/panel/register

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ρούλα Τσεκουρλούκη, υπεύθυνη επικοινωνίας συνεδρίου & διοικητικής υποστήριξης ΕΣΑΠΕ, στα τηλέφωνα: 2109242707 & 2109221573, e–mail: info@esape.gr .