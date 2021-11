Hellenic Innovation Forum & Awards 2021: Όσα ειπώθηκαν στη μεγάλη συνάντηση της καινοτομίας!

Τα ζητήματα και τις προκλήσεις αναφορικά με το πώς μπορούμε ως χώρα να αξιοποιήσουμε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας αλλά και πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, αποτέλεσαν αντικείμενο του Hellenic Innovation Forum & Awards 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021, με την τεχνολογία LiveOn, από το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό της κέντρο, το LiveOn Expo Complex.

Παράλληλα, μέσα από τη θεσμοθέτηση των Hellenic Innovation Awards, η εκδήλωση ανέδειξε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που βοηθούν, ώστε η καινοτομία να αποτελέσει βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της οικονομίας. Τα Hellenic Innovation Forum & Awards 2021 διοργανώθηκαν από την ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ξεχώρισαν οι δύο τιμητικές διακρίσεις που απονεμήθηκαν στον κ. Χρίστο Δήμα, PhD, Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Έρευνα & Καινοτομία) και στον κ. Μάρκο Βερέμη, Συνιδρυτή & Πρόεδρο ΔΣ Upstream, Εταίρο στην BigPi Venture, για την συνεισφορά τους στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας.

Για την επόμενη μέρα στον χώρο της καινοτομίας μίλησε ο κ. Γιάννης Τσακίρης Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την θεσμική του ομιλία στην έναρξη του συνεδρίου, επισημαίνοντας τα σημαντικά αποτελέσματα που έχουν φέρει τα προγράμματα Jeremie και Equifund. «Θα κατευθύνουμε χρήματα με στόχο να καλυφθεί το κενό στις νέες προσπάθειες, σε αυτές δηλαδή που είναι εν τη γενέσει τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κατευθυνθούν περίπου 20 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Συνεπενδύσεων με επενδυτικούς αγγέλους (Business Angels co-investment fund). Στα προαναφερθέντα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να προσθέσουμε και το ειδικό ταμείο Accelerate TT, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ) το οποίο από τον Μάρτιο θα προικοδοτηθεί με αρχικά κεφάλαια ύψους 60 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών», ανέφερε ο κ. Τσακίρης.

Κατά την θεσμική του ομιλία ο κ. Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, παρέθεσε τους τρεις στόχους του Υπουργείου Ανάπτυξης για την έρευνα και την τεχνολογία. Ο πρώτος στόχος έχει να κάνει με την αύξηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. Όπως τόνισε: «Υιοθετήσαμε μία σημαντική πολιτική, όσον αφορά τα φορολογικά κίνητρα, με υπερ-εκπτώσεις, καθιστώντας την Ελλάδα μεταξύ των πιο ελκυστικών προορισμών στην Ε.Ε.». Ο δεύτερος στόχος αφορά την εξέλιξη της έρευνας σε καινοτομία και επιχειρηματικότητα, ενώ ο τρίτος στόχος αφορά την σύνδεση του κατακερματισμού του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Kεντρική ομιλία απηύθυνε η Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). «Αποτελούμε μέρος του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας, δραστηριοποιούμαστε περί τα 30 χρόνια με συμμετοχές σε διεθνές επίπεδο. Η καινοτομία είναι η αλλαγή που γεννά αξία, είναι ένας καρπός συνθετών αξιών», τόνισε η κα. Σαχίνη. Η Διευθύντρια του ΕΚΤ ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει αναρριχηθεί σε μια ικανοποιητική θέση, σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ και πως αν δει κάποιος την διαχρονική εξέλιξη, η χώρα μας παρουσιάζει μία συστηματική αύξηση των καινοτόμων επιχειρήσεων. «Η Ελλάδα, στον ευρωπαϊκό πίνακα το 2021, ήταν μεταξύ των πέντε χωρών με τον καλύτερο δείκτη ανάπτυξης της καινοτομίας. Όταν μετράμε καινοτομία, μετράμε με ένα αυστηρό πλαίσιο, με κανόνες», σημείωσε.

Ο κ. Γιώργος Γιακουμάκης, project manager για το EquiFund στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στην παρουσίασή του ανέφερε ότι τo EquiFund αποτελεί μια πρωτοβουλία του ελληνικού κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση της εξέλιξης του τομέα κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε: «Το 2016 συστάθηκε η πρωτοβουλία, μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων το οποίο ανέλαβε την επιλογή 9 fund managers, μέσω ανοιχτής πρόσκλησης. Φτάσαμε στο μισό δισ. ευρώ σε διαθέσιμα κεφάλαια και με μόχλευση μπορεί το ποσό αυτό να φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο».

Ένα ενδιαφέρον fireside chat πραγματοποιήθηκε με τον κ. Αντώνη Τζωρτζακάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – Συμμετοχές 5G A.E., Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός. Ο κ. Τζωρτζακάκης τόνισε ότι: «Το βασικό κεφάλαιο του ΦΑΙΣΤΟΣ προήλθε από την συνεισφορά του διαγωνισμού παραχώρησης των συχνοτήτων 5G. Πέραν του κεφαλαίου που προσφέρουμε, δίνουμε μία σειρά επιπλέον ωφελημάτων για να αναπτυχθούν περισσότερο οι εταιρείες. Έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών. Ο επενδυτικός κανονισμός του ΦΑΙΣΤΟΣ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας για να δει ο οποιοσδήποτε, με διαφάνεια, όλες τις πληροφορίες γύρω από την λειτουργία του ταμείου».

Σε ένα ακόμη fireside chat, ο Δρ Σπύρος Αρσένης, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, NBG Business Seeds, αναφέρθηκε στα επόμενα πλάνα της NBG και στο κυοφορούμενο πρώτο ελληνικό unicorn. «Η NBG Business Seeds βοηθά στην ενίσχυση της καινοτομίας εδώ και 12 χρόνια. Χρηματοδοτούμε άμεσα, ήμασταν οι πρώτοι επενδυτές στην Βlueground, συμμετέχουμε στα 6 από τα 9 fund του Εquifund και σε άλλα 3 εκτός Εquifund. Ταυτόχρονα, ο στόχος μας είναι να στηρίζουμε την καινοτομία, μέσα από διάφορες δράσεις, όπως η διοργάνωση botcamps. Η ελληνική επιχείρηση είναι έτοιμη να δεχτεί την καινοτομία, όταν βλέπει σοβαρές προτάσεις. Δίνουμε έμφαση και στην ελληνική περιφέρεια, όπως στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και την Πάτρα», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, τ. ΤΑΝΕΟ), Δρ Χάρης Λαμπρόπουλος, ανέφερε ότι «Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε, να ενισχύσουμε και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη αυτού του οικοσυστήματος. Έχουμε προγράμματα openboards καθώς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε συσσώρευση και στρέβλωση της αγοράς, έχουμε την λογική (τι ζητάει η αγορά), υπάρχουν τα διαθέσιμα κεφάλαια, ακούμε σοβαρές προτάσεις, αρκεί να έχουν ένα time frame. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο το ενδιαφέρον έχει κλιμακωθεί» τόνισε, ευχόμενος η Ελλάδα να στα ραντάρ των διεθνών επενδυτών.

H Dialectica είναι εταιρία διαμεσολάβησης που αναλαμβάνει να βρει και να φέρει σε επαφή για λογαριασμό των πελατών της τους κατάλληλους ειδικούς από όλον τον κόσμο, σε θέματα που αφορούν επιχειρήσεις και επενδύσεις, ανέφερε ο κ. Άμπε Φόρνης, General Manager, EMEA & APAC, Dialectica. Η εταιρία, που έχει συμβάλλει στη δημιουργία deals αξίας 300 δισ. ευρώ την τελευταία εξαετία, σήμερα απασχολεί 500 στελέχη υψηλής κατάρτισης από τα οποία τα 400 στην Ελλάδα.

Ο κ. Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, Επικεφαλής Ερευνητικής Ομάδας TTS, Samsung Ελλάδας, παρουσίασε την ιστορία της καινοτόμου τεχνολογίας TTS και της ομάδας που τη δημιούργησε. Το TTS που σημαίνει κείμενο σε ομιλία (Text To Speech), είναι μία τεχνολογία στην οποία διακρίθηκε και αναδείχθηκε σε κορυφαία μία ομάδα Ελλήνων μηχανικών που δημιούργησαν τη spin off εταιρία INNOETICS και μαζί μία από τις πιο προχωρημένες και πολυβραβευμένες τεχνολογίες TTS. Διόλου τυχαίο που η εταιρία εξαγοράστηκε από τη Samsung και σήμερα αποτελεί τμήμα του κλάδου Τεχνητής Νοημοσύνης του διεθνούς κολοσσού στην Ελλάδα.

Ο κ. Τάσος Αλέφαντος, Co-Founder & CEO, NVisionist, ανέφερε ότι η NVisionist είναι μία δυναμική start up που παρουσίασε ένα καινοτόμο προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας, για το οποίο υπάρχει αγορά και ενδιαφέρον στον κλάδο της αιολικής ενέργειας. Το προϊόν λέγεται NV bird. Όπως είπε ο κ. Αλέφαντος το NV bird αναγνωρίζει τα πτηνά που κινούνται προς τις ανεμογεννήτριες και κινδυνεύουν με πρόσκρουση στις πτέρυγές τους. Το σύστημα αναγνωρίζει, αποτρέπει και προστατεύει την ορνιθοπανίδα, αλλά και τις ανεμογεννήτριες.

Ο κ. Ορέστης Φοίβος Πιτσάβας, Head of Business Development, LiveOn ανέφερε ότι η Live On ξεκίνησε ως ανάγκη πριν από 18 μήνες για να προσφέρει λύσεις εν μέσω της πρόκλησης που αποτέλεσε η πανδημία. Οι καινοτόμες διάνοιες της Live On είπε ο κ. Πιτσάβας, συνδυάζουν την πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων με τις πρωτοποριακές ψηφιακές τεχνολογίες της νέας εποχής.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας, Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, αναφέρθηκε στη συνεργασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με την βιομηχανία και στα βιομηχανικά διδακτορικά. Όπως επεσήμανε είναι προβληματική η αξιοποίηση της μη συνδεδεμένης έρευνας. Πρέπει να εστιάσουμε στην εφαρμοσμένη έρευνα, ανέφερε, σημειώνοντας ότι πρέπει να πηγαίνουμε παράλληλα την έρευνα με την αξιοποίηση. «Χρειάζεται καλλιέργεια εμπιστοσύνης και ανάπτυξη διασύνδεσης και συνεργασιών και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από την βιομηχανία. Η κίνηση αυτή έχει πολλαπλά οφέλη και για τις δύο πλευρές», τόνισε. Όσον αφορά τα βιομηχανικά διδακτορικά, αναφέρθηκε ότι σε δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη «φουρνιά».

Η κα. Μάγκυ Αθανασιάδη, Διευθύντρια Τομέα Καινοτομίας ΣΕΒ, ανέφερε στην παρουσίασή της ότι η καινοτομία βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα του ΣΕΒ, ενώ παρουσίασε τους στρατηγικούς στόχους και το πλέγμα πρωτοβουλιών του Συνδέσμου. Ειδικότερα, όπως ανέφερε στο πλαίσιο της παρουσίασής της πρώτο στόχο αποτελεί η έρευνα που παράγεται στα πανεπιστήμια να μετατρέπεται σε διπλωματική ευρεσιτεχνία και τεχνολογική γνώση και στη συνέχεια να επενδύουν πολύ περισσότερες επιχειρήσεις στην καινοτομία και να κάνουν γρήγορα scale-up. H ίδια παρουσίασε τα «εργαλεία» του ΣΕΒ για την επίτευξη αυτών των στόχων, όπως τα προγράμματα Innovation Ready, Innovative Greeks, Workintech και SEV Scale Up.

Ο κ. Γιώργος Μαρκατάτος Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) – CEO, Regate, αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό που έχει πραγματοποιηθεί στον Σύνδεσμο, προκειμένου να βοηθήσει κυρίως τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις, εστιάζοντας σήμερα στις εταιρείες που ιδρύθηκαν την δεκαετία 2000-2010. Βασικοί στόχοι του ΣΕΚΕΕ είναι να μεγαλώσει το οικοσύστημα, να το βγάλουν εκτός Ελλάδας και να δώσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το οικοσύστημα που έχουν βασιστεί είναι οι λεγόμενοι market key players (τράπεζες κ.λπ.), βιομηχανία, επιμελητήρια, θεσμικοί φορείς.

Ο κ. Δημήτρης Πρίμπας, Διευθυντής Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της IBM Ελλάδας και Κύπρου, ανέφερε ότι η IBM διατηρεί παρουσία περισσότερα από 80 χρόνια στην Ελλάδα, με σκοπό να βοηθάει τις επιχειρήσεις μέσα από καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, που συνεχώς εκσυγχρονίζονται. Η ΙΒΜ συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει η IBM στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο των οποίων έχει ενεργοποιήσει δύο centers of excellence στη χώρα.

Ο κ. Μάρκος Βερέμης, Συνιδρυτής & Πρόεδρος Δ.Σ. Upstream, Εταίρος BigPi Ventures, στην ομιλία του στα Hellenic Innovation Forum & Awards 2021, σημείωσε ότι στις περισσότερες χώρες οι εταιρείες τεχνολογίας αντιπροσωπεύουν ένα 10%-15%. Εμείς δεν έχουμε φτάσει ακόμα αυτό το ποσοστό. «Είναι πολλά τα κομμάτια που πρέπει να κοιτάξει κανείς για να φτιάξει ένα πλήρες οικοσύστημα. Ένας σημαντικός δείκτης είναι το venture capital. Έχουν γίνει βήματα προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αρκετά. Είναι όμως ενθαρρυντικό το ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον» τόνισε, προσθέτοντας ότι «μεγάλη σημασία έχει και η εκπαίδευση. Αν δηλαδή επιλέγονται σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων καινοτομίας».

Ακολουθούν οι βραβεύσεις των Hellenic Innovation Awards 2021 (ανά εταιρεία):

OPAP-Bespot

Top HI Award for Innovative Company >100 employees (Βραβείο καλύτερης καινοτόμου επιχείρησης με >100 εργαζόμενους)

Owiwι

Top HI Award for Greek Startup (Βραβείο καλύτερου ελληνικού startup)

Αdvent Technologies

Top HI Award for Innovative Company <100 employees (Βραβείο καλύτερης καινοτόμου επιχείρησης με <100 εργαζόμενους)

HairCG.TV – Hair Community Greece (3 βραβεία)

Top HI Award for Innovative Company <100 employees (Βραβείο καλύτερης καινοτόμου επιχείρησης με <100 εργαζόμενους)

HI Award for Business Model – <100 employees (Βραβείο καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου)

HI Award for Business Growth – <100 employees (Βραβείο επιχειρησιακής ανάπτυξης)

Software Competitiveness International (2 βραβεία)

Top HI Award for Innovative Company <100 employees (Βραβείο καλύτερης καινοτόμου επιχείρησης με <100 εργαζόμενους)

HI Award for HR & Employees Development – <100 employees (Βραβείο διαχείρισης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού)

Νοσηλεία Τώρα (2 βραβεία)

HI Award for Business Model – Startups (Βραβείο καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου)

HI Award for Business Growth – Startups (Βραβείο επιχειρησιακής ανάπτυξης)

VentureFriends VC (2 βραβεία)

HI Award for Series a Funding (Βραβείο Series A funding)

HI Award for VC Impact (Βραβείο venture fund με τη μεγαλύτερη επίδραση)

VARVARESSOS S.A. EUROPEAN SPINNING MILLS

HI Award for Business Model >100 employees (Βραβείο καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου)

ΝBG Business Seeds

HI Award for the Promoting Innovation Ecosystem (Βραβείο για την καλύτερη πρωτοβουλία ενίσχυσης του οικοσυστήματος)

Dialectica

HI Award for HR & Employees Development – >100 employees (Βραβείο διαχείρισης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

Envolve Entrepreneurship

HI Award for Ιnitiative with Broad Impact (Βραβείο για την πρωτοβουλία ενίσχυσης της καινοτομίας στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη επίδραση)

GIZELIS ROBOTICS S.A.

HI Award for Extroversion – >100 employees (Βραβείο εξωστρέφειας)

JUST SOLUTIONS

HI Award for Business Model – Startups (Βραβείο καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου)

nvisionist

HI Award for Business Model – <100 employees (Βραβείο καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου)

PCN MATERIALS

HI Award for Business Model – Startups (Βραβείο καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου)

Pfizer Eλλάς Α.Ε.

HI Award for Investing in R&D (Βραβείο για επένδυση σε κέντρο R&D)

PTL

HI Award for Business Model – <100 employees (Βραβείο καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου)

Samsung Electronics Hellas

HI Award for Investing in Greek Innovative Ideas (Βραβείο επενδύσεων σε ελληνικές καινοτόμες ιδέες)

SUNLIGHT

HI Award for Business Growth – >100 employees (Βραβείο επιχειρησιακής ανάπτυξης)

Terracom S.A.

HI Award for Extroversion – <100 employees (Βραβείο εξωστρέφειας)

egg – enter•grow•go

HI Award for Best Incubator/Accelerator (Βραβείο για τον incubator/accelerator με την μεγαλύτερη επίδραση)

