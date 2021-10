H Groupama ενισχύει με έμπειρα στελέχη τον κλάδο Ομαδικής Ασφάλισης

H Groupama Ασφαλιστική βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στις πρώτες θέσεις των ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων (DAF), έχοντας παράλληλα σταθερά ανοδική παρουσία στις ομαδικές ασφαλίσεις ζωής και υγείας.

Με σταθερό προσανατολισμό προς την ψηφιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, η Groupama Ασφαλιστική έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς τους ασφαλισμένους/εργαζόμενους και στη χρήση εργαλείων/εφαρμογών για απευθείας προσωπική εξυπηρέτησης. Εξίσου σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των άμεσων επιχειρηματικών στόχων, αλλά κυρίως για τη χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής της εταιρείας, αποτέλεσε η ένταξη στο ανθρώπινο δυναμικό της, εξαιρετικών και έμπειρων στελεχών, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση τόσο της Ομάδας Πωλήσεων όσο και της Τεχνικής Διεύθυνσης.

Το έργο της αναδιοργάνωσης ξεκίνησε το 2019 με την προσθήκη του κ. Ευθύμιου Σαλούρου, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του επικεφαλή των πωλήσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, έχοντας πολυετή εμπειρία στον κλάδο των πωλήσεων σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα, από το 2003 έως το 2014 εργάσθηκε στον όμιλο Toyota Hellas φτάνοντας να διατελέσει operations manager του κλάδου αυτοκινήτου της British Providence στον ίδιο όμιλο. Από το 2014 και μέχρι την ένταξή του στην Groupama Ασφαλιστική, συνεργάστηκε με την Generali Hellas στην ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων του κλάδου των Ομαδικών ασφαλίσεων. Ο κ. Σαλούρος είναι απόφοιτος του Staffordshire University με σπουδές ΒΑ (Hons) in Business Enterprise και MSc in Computing Science, καθώς και του Leicester University με PhD in Business Administration.

Τον Ιανουάριο του 2021, η ομάδα της Groupama Ασφαλιστικής ενισχύθηκε με τον κ. Φίλιππο Μαραγκό, ένα στέλεχος με πολυετή και σφαιρική εμπειρία του ασφαλιστικού κλάδου, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του διευθυντή τομέα ομαδικών ασφαλίσεων. Ο κ. Μαραγκός ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην International Life ως underwriter του κλάδου αυτοκινήτου και από το 2007 εργάστηκε στην MetLife Greece αρχικά ως underwriter Ομαδικών ασφαλίσεων, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την προώθηση των πωλήσεων Ομαδικών Ζωής – Υγείας και Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων. Είναι απόφοιτος του Middlesex University με σπουδές BSc (Hons) in Banking and Finance και MSc in Investment and Finance.

Πρόσφατα, τον Σεπτέμβριο του 2021 στην ομάδα των Πωλήσεων Ομαδικών Ζωής – Υγείας και Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων προστέθηκε ακόμη ένα καταξιωμένο στέλεχος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, η κα Μαίρη Μαυρομμάτη σε ρόλο Key Account Manager. Η κα Μαυρομμάτη εργάστηκε από το 2004 και για μία δεκαετία στην MetLife Greece, αρχικά στα τμήματα Bancassurance και στην συνέχεια στα Group Sales. Από το 2014 μέχρι και την ένταξή της στην Groupama Ασφαλιστικής εργαζόταν στην Generali Hellas ως Επιθεωρητής Πωλήσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής. Είναι απόφοιτη του University of Portsmouth με σπουδές BA (Hons) in Business Economics και MSc in Business Economics, Finance and Banking.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Groupama Ασφαλιστικής Χρήστος Κάτσιος: “Συνεχίζουμε σταθερά να επενδύουμε στη βέλτιστη στελέχωση της Groupama Ασφαλιστικής και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της καλωσορίζοντας τα νέα στελέχη στην ευρύτερη οικογένειά μας. Είμαστε βέβαιοι ότι η πολυετή εμπειρία των ατόμων που απαρτίζουν πλέον τον κλάδο των Ομαδικών Ασφαλίσεων της Groupama θα την οδηγήσουν στην επίτευξη των μακρόπνοων στόχων της για την ελληνική ασφαλιστική αγορά”.