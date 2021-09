Shot of a group of unrecognizable university students standing together outside at campus

Πως η SAP συνεχίζει να υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων Με στόχο την υποστήριξη του εργατικού δυναμικού του μέλλοντος στην Ελλάδα και την Κύπρο, σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η SAP και οι συνεργάτες της Accenture, BYTE Computer AEBE, D.D. SYNERGY, Deloitte Greece, Deloitte Cyprus, Intrasoft International S.A., PwC Ελλάδας, Real Consulting IT Business Solutions S.A. και Supernova Consulting συνεχίζουν την αναζήτηση και εκπαίδευση ταλαντούχων νέων σε ψηφιακές δεξιότητες, βοηθώντας τους να ξεκινήσουν μια νέα καριέρα, μέσω του προγράμματος SAP Go Digital, μέρους του ευρύτερου προγράμματος SAP Athinà. Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος, που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Ιούλιο του 2021. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη δέσμευση της SAP για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης, στο πλαίσιο της υποστήριξης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των οργανισμών στην Ελλάδα και την Κύπρο, με ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες. Σχεδόν εννιά στα δέκα (για την ακρίβεια, το 87% των ερωτηθέντων) κορυφαία διευθυντικά στελέχη αυτών των οργανισμών δηλώνουν πως βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι (ή θα βρεθούν, μέσα στην ερχόμενη πενταετία) μπροστά σε έλλειμμα δεξιοτήτων, σύμφωνα με τα ευρήματα περυσινής έρευνας της McKinsey . Αν λάβουμε υπόψιν τις συνέπειες της πανδημίας, είναι πολύ πιθανό αυτοί οι αριθμοί να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, καθώς αναμένεται σημαντική αύξηση της ζήτησης για ψηφιακά εργαλεία και διαδικασίες. Πρωτοβουλίες όπως το Πρόγραμμα SAP Go Digital, στο πλαίσιο του ευρύτερου Προγράμματος SAP Athinà, αποτελούν άμεση απάντηση σ’ αυτές τις προκλήσεις και συμβάλλουν στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Ανδρέας Ξηρόκωστας, Managing Director της SAP για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών αντιληφθήκαμε όλοι τη σπουδαιότητα των ψηφιακών τεχνολογιών. Καθώς οι οργανισμοί συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να περάσουν στον χώρο της έξυπνης επιχειρηματικότητας, χρειάζονται ταλαντούχους νέους με ψηφιακές δεξιότητες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας για τη στήριξη που παρέχουν σ’ αυτή την πρωτοβουλία και τη «χείρα βοηθείας» που τείνουν, προκειμένου να ενισχύσουμε νέους ταλαντούχους ανθρώπους ώστε να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στις χώρες μας». Το Πρόγραμμα SAP Go Digital, μια πρωτοβουλία του SAP Training and Development Institute (SAP TDI) εστιάζει στις πιο πρόσφατες καινοτομίες της SAP και καλύπτει ένα ολοκληρωμένο πλάνο ανάπτυξης. Περιλαμβάνει προσωπικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, λειτουργικές και τεχνικές γνώσεις για τις λύσεις της SAP, δίνοντας στους αποφοίτους την ευκαιρία να γίνουν SAP Associate Consultants. Στην Ελλάδα και την Κύπρο, το Πρόγραμμα SAP Go Digital φιλοξενήθηκε κάτω από την «ομπρέλα» του Προγράμματος SAP Athina, που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2020. Ως τώρα, 70 ταλαντούχοι νέοι έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο των SAP Certifications σε πλήρως εικονικό περιβάλλον. Στόχος του Προγράμματος SAP Athinà είναι η δημιουργία 300 νέων ψηφιακών θέσεων εργασίας στο οικοσύστημα της SAP σε μια περίοδο τριών χρόνων, με προφανή την εστίαση σε ταλαντούχους Έλληνες νέους και νέες. Όσοι συμμετείχαν στο φετινό πρόγραμμα είναι πλέον πιστοποιημένοι Associate Consultants τόσο για Integrated Business Processes in SAP S/4HANA, όσο και για SAP S/4HANA Cloud – Professional Services Implementation. Accenture Deloitte Intrasoft PwC SAP ψηφιακές ικανότητες ψηφιακός μετασχηματισμός