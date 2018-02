Fairfield (Εxin): Θα επιδιώξω να ολοκληρώσω την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Διαβεβαιώσεις ότι η εταρεία του παραμένει δεσμευμένη στην ολοκλήρωση του deal εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Exin Matt Fairfield, μέσω επίσημης ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ολλανδικής ασφαλιστικής εταιρείας με έδρα το Αμστερνταμ το απόγευμα της Τετάρτης.

Το μήνυμα του Fairfield έρχεται στον απόηχο της αγωγής που έχει ασκηθεί σε βάρος της Exin από τον πρώην εταίρο της Calamos Family Partners (CFP), μια εξέλιξη που γνωστοποιήθηκε νωρίτερα εντός της ημέρας και που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η χρηματοδότηση του deal των 718 εκατ. ευρώ βρίσκεται «στον αέρα».

«H Exin πληροφορήθηκε ότι ένας από τους εταίρους της επέλεξε να εκδώσει μια ανακοίνωση σε σχέση με την ύπαρξη δικαστικής διαμάχης (σ.σ. με την Exin). Η εταιρεία μας δεν σχολιάζει δικαστικές διαμάχες, ούτε συναφείς απειλές. Η Exin παραμένει απόλυτα δεσμευμένη στην έγκαιρη ολοκλήρωση της συμφωνίας (για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής) εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος (σ.σ. δηλαδή έως τις 31 Μαρτίου)», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Fairfield.

Οπως σχολιάζει η βρετανική ασφαλιστική ιστοσελίδα Insurance Insider, δεν γίνεται καμία μνεία στο πώς η Exin θα εξεύρει κεφάλαια κίνησης ή πώς θα χρηματοδοτήσει την σχεδιαζόμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με δεδομένο ότι η θυγατρική της CFP Calamos Asset Management ήταν μέχρι πρότινος ο βασικός χρηματοδότης της Exin.

Το κείμενο της ανακοίνωσης:

EXIN REMAINS FULLY COMMITTED TO PRESCRIBED TIMEFRAME ON CLOSE OF ETHNIKI

07-02-2018

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS, 7 February, 2018.

EXIN has recently been made aware that one of its partners has chosen to issue a press release regarding the existence of a litigation against EXIN. EXIN does not comment on litigation nor threats of litigation.

EXIN remains fully committed to the expeditious Close of the Ethniki Asfalistiki transaction within the prescribed timeframe.