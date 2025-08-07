back to top
33 C
Athens
Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025

Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: Επικίνδυνα τα μποφόρ της Παρασκευής για δάση και ναυσιπλοΐα

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Θέμα της συνεδρίασης, οι θυελλώδεις άνεμοι με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και στην Κρήτη.

Αύριο Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39, και τοπικά τους 40 βαθμούς. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.

