Υδρόγειος Ασφαλιστική: «Η πρόληψη σώζει ζωές» – Ενημέρωση και κάλυψη για τον καρκίνο του μαστού

Newsroom 3

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο Οκτώβριος είναι διεθνώς αφιερωμένος στην πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού — μια ασθένεια που, αν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Με το μήνυμα «Η πρόληψη σώζει ζωές», η Υδρόγειος Ασφαλιστική συμμετέχει ενεργά και φέτος στην εκστρατεία ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της έγκαιρης διάγνωσης αλλά και της ουσιαστικής ασφαλιστικής κάλυψης.

Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα «Πλάνο Υγείας Hospital» της εταιρείας προσφέρουν σημαντικά δωρεάν προνόμια στους ασφαλισμένους, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων μαστού σε προνομιακές τιμές, σε κορυφαία συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Ιδιαίτερα ενισχυμένο είναι το πρόγραμμα «Πλάνο Υγείας Hospital Exclusive», το οποίο, εκτός από την πλήρη κάλυψη των εξόδων μαστεκτομής σε περίπτωση καρκίνου του μαστού, περιλαμβάνει:

  • δαπάνες αισθητικής αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή
  • προληπτική μαστεκτομή σε περιπτώσεις ύπαρξης γονιδίων που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Υδρόγειος Ασφαλιστική επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ανθρωποκεντρικό της προσανατολισμό, επενδύοντας όχι μόνο στην κάλυψη κινδύνων, αλλά και στην ενίσχυση της πρόληψης και της υγείας των γυναικών.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα Υγείας της Υδρογείου είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα.

