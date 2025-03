Βράβευση της HDI με την διάκριση «Global Brand Award»

Η ΗDI τιμήθηκε από το Global Brands Magazine με την διάκριση Global Brand Award για την χρονιά 2024/25 για τον αυθεντικό τρόπο διαχείρισης της επωνυμίας της.

Τα μέλη της επιτροπής εντυπωσιάστηκαν από την συνέπεια της ΗDI να εστιάζει στις ανάγκες των πελατών για περισσότερα από 120 χρόνια και να προτείνει ασφαλιστικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

«Η βράβευση της HDI Global με το Global Brand Award για το έτος 2024/25 αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της στρατηγικής μας δέσμευσης στην αξιοπιστία, την καινοτομία και την πελατοκεντρική προσέγγιση. Είμαστε υπερήφανοι που η συνέπειά μας στην παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών λύσεων αναγνωρίζεται διεθνώς. Αυτή η διάκριση μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να διαμορφώνουμε ένα ασφαλές και δυναμικό μέλλον για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας» αναφέρει ο Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, Managing Director της HDI Global SE, Hellas.

«Το να λαμβάνουμε την διάκριση Global Brand Award επιβεβαιώνει την δουλειά που κάνουμε για την εικόνα της εταιρείας, η οποία βασίζεται στην αυστηρή και αξιόπιστη παρουσία» αναφέρει ο Dirk Heinrich, Head of Group Brand Management. Η HDI επιβεβαιώνει με υπερηφάνεια την υπόσχεση της να «Κάνει τον κόσμο ένα μέρος γεμάτο ευκαιρίες για τους πελάτες και τους συνεργάτες της σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της».

«Η προσπάθεια μας για την ανάδειξη του Brand της εταιρείας ανταμείφθηκε με το Global Brand Award. Αυτό φυσικά δείχνει πως μια καλή ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και υψηλής συνεκτικότητας αποδίδει καρπούς. Το brand της HDI είναι σήμερα σε μια εξαίρετη θέση ενώ παράλληλα ενδυναμώνεται η ανταγωνιστική μας θέση και υποστηρίζονται οι στρατηγικοί μας στόχοι» λέει ο Jens Warkentin, Member of the Board of Management of HDI Deutschland & Responsible for brand management on the Talanx Board of Management.

«Εσωτερικά και εξωτερικά, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το brand της HDI είναι σήμερα ευρέως αναγνωρίσιμο, χάρη στο συνεπές brand management. Με αυτό τον τρόπο, προσφέρουμε στους πελάτες, στους συνεργάτες αλλά και στους υπαλλήλους μας μια ισχυρή ταυτότητα. Ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης απέναντι σε επιχειρηματικές προκλήσεις και αλλαγές στις διαδικασίες, κυριολεκτικά μετατρέπουμε τον κόσμο σε ένα μέρος γεμάτο δυνατότητες. Αυτό υποστηρίζει το όραμα μας να είμαστε ένας συνεργάτης στην αλλαγή για τους συνεργάτες και τους πελάτες μας» αναφέρει ο Dr. Edgar Puls, Member of the Executive Board HDI Global.

Στη λίστα των νικητών ήταν επίσης άλλα γνωστά γερμανικά και διεθνή brands όπως η Mercedes-Benz, η Deutsche Telekom, η Google και η Spotify.