Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025

Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για διαφάνεια στη χρέωση υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας

Newsroom 3

Θεσμικοί φορείς

Τροπολογία που εισάγει ένα «ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων για την αποκατάσταση της διαφάνειας, την καταπολέμηση της ασυδοσίας και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών στον χώρο της ιδιωτικής υγείας» κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με πρωτοβουλία του υπεύθυνου ΚΤΕ Υγείας Γιάννη Τσίμαρη και των μελών της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της δέσμευσης του κόμματος για διαφάνεια και στον τομέα των ασφαλίστρων υγείας, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων ασυδοσίας και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Η τροπολογία απαντά στην ανάγκη:

  • καταπολέμησης της ασυδοσίας που κυριαρχεί στον χώρο της ιδιωτικής υγείας
  • αναχαίτισης της επιβάρυνσης των ασθενών με δυσανάλογες και αδικαιολόγητες χρεώσεις
  • προστασίας των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών
  • ενίσχυσης της διαφάνειας, του ελέγχου και του υγιούς ανταγωνισμού.

Οι κύριες ρυθμίσεις της τροπολογίας έχουν ως εξής:

  • Υποχρεωτική εφαρμογή του Συστήματος Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων (DRGs) για σαφή κοστολόγηση και ενημέρωση του ασθενούς πριν τη νοσηλεία.
  • Εξατομικευμένη ενημέρωση: Έγκαιρη, γραπτή και σαφής ενημέρωση των ασθενών για το κόστος νοσηλείας, τις ιατρικές πράξεις και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, πριν την έναρξη της θεραπείας.
  • Κάλυψη αποκλίσεων κόστους (π.χ. παράταση νοσηλείας, επιπλοκές) χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός αν αλλάξει η διαγνωστική ομάδα.
  • Απαγόρευση αιφνιδιαστικών χρεώσεων και παράνομων επιβαρύνσεων, με σαφή πρόβλεψη ότι κάθε πρόσθετο κόστος πρέπει να αιτιολογείται και να αποδεικνύεται.
  • Αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και διοικητικά εργαλεία ελέγχου των τιμολογιακών πρακτικών.
  • Προστασία των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, με ρητή υποχρέωση ενημέρωσης για διαφορές κλινών και χρεώσεις, καθώς και συνυπευθυνότητα του ΕΟΠΥΥ για τις παραβιάσεις των συμβεβλημένων κλινικών.
  • Απαγόρευση επιβολής αυξημένων χρεώσεων εξαιτίας ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψη του ασθενούς και απαγόρευση διαφοροποίησης χρεώσεων ιατρικών πράξεων εξαιτίας της κατηγορίας νοσηλείας.
  • Θεσμοθέτηση μέγιστων ορίων τιμολόγησης, σε περιπτώσεις υπερβολικών αποκλίσεων κόστους ή εκμετάλλευσης
  • Ενίσχυση ανταγωνισμού, με πρόβλεψη για διεύρυνση των πράξεων που επιτρέπεται να διενεργούνται σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας και απαλλαγή από εκπτώσεις (rebates) για επενδύσεις σε ποιοτικές υποδομές των μικρών – μεσαίων κλινικών.

«Με την τροπολογία αυτή» καταλήγει η ανακοίνωση, «διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες θα γνωρίζουν εκ των προτέρων το κόστος της νοσηλείας τους, θα προστατεύονται από αιφνιδιαστικές χρεώσεις και θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες με δίκαιους όρους. Η ιδιωτική υγεία θα πρέπει να είναι συμπληρωματική της δημόσιας με κανόνες, δικαιοσύνη και σεβασμό στον ασθενή. Η υγεία δεν είναι πεδίο κερδοσκοπίας. Είναι δικαίωμα».

