Τριετής απαλλαγή ΕΝΦΙΑ και κρατική αρωγή για πυρόπληκτους: Σημαντική στήριξη για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Σημαντικά μέτρα στήριξης για φυσικά και νομικά πρόσωπα στις πυρόπληκτες περιοχές ανακοίνωσε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου.

Η απόφαση αφορά περιοχές της Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων μηνών. Στο πλαίσιο της στήριξης προβλέπονται:

1. Στεγαστική συνδρομή

Χορήγηση οικονομικής βοήθειας για αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων, επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης έως 500 ευρώ για προσωρινή στέγαση.

2. Ενίσχυση νοικοκυριών και πρώτων αναγκών

600 ευρώ ανά νοικοκυριό για κάλυψη άμεσων αναγκών, με προσαυξήσεις για πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ.

Εως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής κύριας κατοικίας (50% για δευτερεύουσα).

4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία άνω του 67% λόγω πυρκαγιάς.

3. Κρατική αρωγή σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Επιχορήγηση 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, χωρίς κλιμάκωση, έως 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο ή υποκατάστημα.

Ειδική πρόβλεψη για αγροτικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με τον ν. 4797/2021 και τον Κανονισμό ΚΟΕ.

4. Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Ιδιοκτήτες ακινήτων σε πληγείσες περιοχές απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος της καταστροφής και τα δύο επόμενα έτη.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει τόσο πλήρως κατεστραμμένα όσο και προσωρινά ακατάλληλα για χρήση κτίρια, με πιστοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΓΓΑΦΚΚΑ ή Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης για αγροτεμάχια.

Ειδικά, εντάσσεται και ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, στη βόρεια Εύβοια, που επλήγη από σεισμό στις 19 Μαΐου 2025.

5. Χρηματοδότηση ΟΤΑ

Δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης για την αποκατάσταση πρώτων αναγκών και υποδομών.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, βάσει του ν. 5219/2025, συνιστά ένα κρίσιμο εργαλείο οικονομικής ανακούφισης για ιδιώτες και επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημίες από φυσικές καταστροφές, ενισχύοντας την αποκατάσταση και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.

Από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών, η συνδυαστική δράση κρατικής αρωγής και φορολογικής απαλλαγής δημιουργεί περιθώρια για καλύτερο σχεδιασμό προγραμμάτων αποζημίωσης και κάλυψης κινδύνων φυσικών καταστροφών, καθώς μειώνει την οικονομική πίεση στους ασφαλισμένους και ενισχύει την αξιοπιστία των ασφαλιστικών καλύψεων.

Πηγή: ertnews.gr