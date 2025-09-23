Τρακάρισμα σε πάρκινγκ: Με καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου;

Το τρακάρισμα σε πάρκινγκ είναι από τα πιο συνηθισμένα μικροατυχήματα. Ένα άνοιγμα πόρτας, μια απροσεξία στην όπισθεν ή ένα χτύπημα σε στενό χώρο στάθμευσης μπορεί να σας αφήσει με ζημιές και απορίες: με καλύπτει η ασφάλειά μου;

Το Pricefox, η κορυφαία πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου, δεν σε βοηθά μόνο να βρεις το καλύτερο πακέτο, αλλά και να καταλάβεις ξεκάθαρα τι ισχύει σε περίπτωση που τρακάρεις σε πάρκινγκ.

Ισχύει η ασφάλεια αν με τρακάρουν μέσα σε πάρκινγκ;

Η κάλυψη της ασφάλειας σε τρακάρισμα σε πάρκινγκ εξαρτάται από το είδος της ασφάλειας και τους όρους του συμβολαίου. Η βασική ασφάλεια καλύπτει ζημιές που προκαλείς σε τρίτους, αλλά δεν καλύπτει ζημιές στο δικό σου όχημα.

Ακόμη και σε μικτή ασφάλεια, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες εξαιρούν τη φύλαξη σε συγκεκριμένους χώρους, όπως φυλασσόμενα ή ιδιωτικά πάρκινγκ. Αυτό σημαίνει ότι αν αφήσεις το αυτοκίνητο σε χώρο όπου θεωρείται ότι το όχημα φυλάσσεται από τρίτο, μπορεί να μην αποζημιωθείς για ζημιές ή κλοπή.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι αν το πάρκινγκ είναι επί πληρωμή ή όχι και ποιος οδηγούσε το όχημα την ώρα του τρακαρίσματος.

Ποιος φταίει σε τρακάρισμα σε πάρκινγκ;

Οι βασικές περιπτώσεις είναι:

1. Σχέση φιλοφροσύνης

Παρκάρεις δωρεάν σε χώρο κάποιου (π.χ. φίλου, γείτονα).

Δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για φύλαξη, άρα δεν ευθύνεται για ζημιές.

2. Μίσθωση χώρου

Πληρώνεις μόνο για να έχεις μια θέση στάθμευσης (κρατάς τα κλειδιά).

Ο ιδιοκτήτης πάρκινγκ νοικιάζει τον χώρο, αλλά δεν ευθύνεται αν πάθει ζημιά ή κλαπεί το αυτοκίνητό σου.

3. Σύμβαση παρακαταθήκης (με φύλαξη)

Aφήνεις τα κλειδιά στο πάρκινγκ και εκείνοι μετακινούν ή φυλάνε το όχημα.

Ο χώρος θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν ζημιές, απώλειες ή κλοπές, γιατί έχει υποχρέωση φύλαξης.

4. Παραχώρηση χώρου από ελευθεριότητα

Δωρεάν πάρκινγκ που δίνει π.χ. ένα σουπερμάρκετ ή κατάστημα για εξυπηρέτηση πελατών.

Δεν θεωρείται φύλαξη, το κατάστημα δεν ευθύνεται για ζημιές ή κλοπές.

Ποιος καλύπτει τις ζημίες;

1. Αν σε τρακάρει άλλος οδηγός σε πάρκινγκ

Σε αυτή την περίπτωση ισχύει ό,τι και στον δρόμο:

Η ευθύνη είναι στον άλλον οδηγό , οπότε η ζημιά αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία.

, οπότε η ζημιά αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία. Αν ο άλλος οδηγός είναι ανασφάλιστος, τα πράγματα δυσκολεύουν. Θα χρειαστεί να κινηθείς νομικά, εκτός αν έχεις πρόσθετη κάλυψη για ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.

2. Αν χτυπήσεις εσύ άλλο όχημα σε πάρκινγκ

Εδώ η ευθύνη βαραίνει εσένα. Το πώς θα καλυφθούν οι ζημιές εξαρτάται από το ασφαλιστήριό σου:

Με βασική ασφάλεια : Η ασφαλιστική σου θα αποζημιώσει μόνο το άλλο όχημα. Τη ζημιά στο δικό σου θα την πληρώσεις εσύ.

: Η ασφαλιστική σου θα αποζημιώσει μόνο το άλλο όχημα. Τη ζημιά στο δικό σου θα την πληρώσεις εσύ. Με μικτή ασφάλεια: Η ασφαλιστική σου θα καλύψει και το άλλο όχημα και τις ζημιές στο δικό σου

3. Αν το ατύχημα γίνει ενώ οδηγεί παρκαδόρος

Εδώ η ευθύνη δεν βαραίνει εσένα.

Ο παρκαδόρος έχει αναλάβει τη φύλαξη / μετακίνηση του αυτοκινήτου σου.

Άρα, η επιχείρηση που λειτουργεί το πάρκινγκ έχει την ευθύνη και θα σε αποζημιώσει μέσω της δικής της ασφάλειας αστικής ευθύνης.

Συμβουλές πριν αφήσεις το αυτοκίνητο σε πάρκινγκ

Το αν θα καλυφθείς σε περίπτωση τρακαρίσματος σε πάρκινγκ δεν είναι πάντα ξεκάθαρο. Κάθε ασφαλιστήριο έχει διαφορετικούς όρους και εξαιρέσεις, οπότε χρειάζεται προσοχή:

Διάβασε προσεκτικά τους όρους του συμβολαίου σου, ειδικά το κομμάτι με τις εξαιρέσεις.

Δες αν γίνεται διάκριση ανάμεσα σε δημόσια, ιδιωτικά ή φυλασσόμενα πάρκινγκ.

Δες αν γίνεται διάκριση ανάμεσα σε δημόσια, ιδιωτικά ή φυλασσόμενα πάρκινγκ. Έλεγξε αν έχεις μικτή ασφάλεια, ώστε να καλύπτονται και οι ζημιές στο δικό σου αυτοκίνητο.

Δες αν διαθέτεις πρόσθετη κάλυψη για ανασφάλιστο όχημα, σε περίπτωση που σε χτυπήσει οδηγός χωρίς ασφάλεια.

Με λίγα λόγια, η κάλυψη σε πάρκινγκ δεν είναι δεδομένη. Για αυτό, ενημερώσου καλά για τις εξαιρέσεις και τις παροχές της δικής σου ασφάλειας, ώστε να ξέρεις ακριβώς πού βρίσκεσαι σε περίπτωση ατυχήματος.

Για να μην βρεθείς ποτέ προ εκπλήξεων, είναι σημαντικό να γνωρίζεις ακριβώς τι καλύπτει το συμβόλαιό σου. Ο πιο εύκολος τρόπος; Να συγκρίνεις τις επιλογές και να βρεις την ασφάλεια που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σου.

Με το Pricefox μπορείς σε λίγα δευτερόλεπτα να δεις ποια ασφάλεια σε καλύπτει καλύτερα και να κλείσεις το συμβόλαιο που σου προσφέρει σιγουριά με την εγγύηση της καλύτερης τιμής.