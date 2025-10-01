back to top
20.8 C
Athens
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

Το τροχαίο στη Φιλοθέη αναδεικνύει ένα θεσμικό κενό που αφορά χιλιάδες οδηγούς

Newsroom 3

Το πρόσφατο περιστατικό στη Φιλοθέη, όπου οδηγός προσέκρουσε σε σειρά σταθμευμένων οχημάτων και εγκατέλειψε το σημείο, έφερε στο προσκήνιο όχι μόνο τις ποινικές ευθύνες που συνεπάγεται η εγκατάλειψη, αλλά και το τι ισχύει σε επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης και αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, όταν πρόκειται για τροχαίο που προκαλεί αποκλειστικά υλικές ζημιές, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν κανονικά τους παθόντες, ακόμη και εάν ο υπαίτιος οδηγός εγκαταλείψει το σημείο. Η εικόνα όμως αλλάζει ριζικά εφόσον οι πράξεις του οδηγού οδηγήσουν σε κατηγορία κακουργήματος: σε αυτήν την περίπτωση, η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει μεν τις αποζημιώσεις, διατηρεί όμως δικαίωμα αναγωγής και μπορεί να στραφεί κατά του υπαιτίου, απαιτώντας να της επιστρέψει τα χρήματα. Έτσι, ο οδηγός κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος όχι μόνο με ποινικές, αλλά και με σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Η υπόθεση αναδεικνύει και ένα θεσμικό κενό που αφορά χιλιάδες οδηγούς. Εάν ο δράστης του ατυχήματος δεν εντοπιστεί, οι ζημιωθέντες δεν έχουν τη δυνατότητα να στραφούν στο Επικουρικό Κεφάλαιο, καθώς αυτό καλύπτει αποκλειστικά σωματικές βλάβες και θανάτους, και όχι υλικές ζημιές. Έτσι, σε τροχαία με εγκατάλειψη χωρίς τραυματισμό, οι παθόντες μένουν ουσιαστικά ακάλυπτοι – γεγονός που κατά καιρούς επαναφέρει τη συζήτηση για την ανάγκη αναθεώρησης του πλαισίου λειτουργίας του Επικουρικού.

Την ίδια στιγμή, το άρθρο 43 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφές: η εγκατάλειψη τροχαίου συνιστά ποινικό αδίκημα ακόμη και όταν αφορά μόνο ζημιές σε περιουσία. Η ποινή μπορεί να φτάσει έως έναν μήνα φυλάκιση ή πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση σωματικών βλαβών οι κυρώσεις αυστηροποιούνται, με ποινή τουλάχιστον τριών μηνών φυλάκισης και αφαίρεση της άδειας οδήγησης έως και έξι μήνες.

Το τροχαίο στη Φιλοθέη δεν αλλάζει το νομικό πλαίσιο, υπενθυμίζει όμως ότι η ασφάλιση δεν αποτελεί απόλυτη ασπίδα προστασίας για τον οδηγό όταν οι πράξεις του αποκτούν ποινικό χαρακτήρα. Για την ασφαλιστική αγορά, η υπόθεση φέρνει ξανά στο επίκεντρο το ζήτημα της επαρκούς κάλυψης των παθόντων, την ανάγκη θεσμικής ενίσχυσης της προστασίας σε περιπτώσεις εγκατάλειψης, αλλά και την ευκαιρία για στοχευμένη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σε περίπτωση ατυχήματος.

Η παγίδα της άδειας πόλης και τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα

Newsroom 3 -
Με λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, πολλοί οδηγοί αισθάνονται πως δεν υπάρχει κίνδυνος. Κι όμως, τα στατιστικά αποδεικνύουν το αντίθετο
Ιταλία: Πονοκέφαλος τα πατίνια (και) για τις ασφαλιστικές

Newsroom 3 -
Η νέα, αυστηρότερη νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια φέρνει αλλαγές στον δρόμο, πιθανότατα και στην ασφαλιστική τιμολογιακή πολιτική
Νέος ΚΟΚ 2025: Τι αλλάζει και ποια είναι τα νέα πρόστιμα;

Newsroom -
Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) φέρνει σημαντικές αλλαγές με στόχο να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα και να αντιμετωπίσει την επικίνδυνη οδήγηση.
H EAEE ενημερώνει για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Newsroom -
Στις 13 Ιουνίου 2025 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Νέα μηνύματα για τους underwriters ασφαλίσεων ζωής και υγείας

Newsroom 3 -
Τι δείχνουν τα μοντέλα της Swiss Re για την ευρεία χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1
Η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία καλεί σε κοινή δράση για να καλυφθούν τα κενά προστασίας

Newsroom 3 -
Τι αναφέρει η νέα έκθεση της GFIA, με τίτλο «Δρόμοι προς την προστασία: από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες της ασφαλισιμότητας»
Η Δήμητρα Λύχρου και το αποτύπωμά της στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Newsroom 3 -
Η αποχώρηση της Δήμητρας Λύχρου αφήνει ένα κενό, αλλά ταυτόχρονα θέτει τον πήχη ψηλά για τη συνέχεια
Affidea neuraCare: Το πρώτο δίκτυο Κέντρων Αριστείας στη Νευρολογία εγκαινιάστηκε στην Αθήνα

Newsroom 3 -
Το καινοτόμο δίκτυο συνδυάζει ιατρική τεχνογνωσία, ολιστική υποστήριξη και κλινική έρευνα, σε συνεργασία με την GE HealthCare και το ΕΚΠΑ
