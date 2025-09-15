Το μήνυμα Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ: Αυστηρότερη εποπτεία και εφαρμογή κανόνων

Στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε με έμφαση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στις συνεχείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Κατά την ομιλία του, χαρακτήρισε τις αυξήσεις «εξωφρενικές», τονίζοντας ότι πλήττουν την κοινωνική δικαιοσύνη και περιορίζουν την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτική υγειονομική φροντίδα. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη νομοθεσία του 2020, η οποία δίνει στις ασφαλιστικές εταιρείες τη δυνατότητα να καθορίζουν τους δικούς τους δείκτες αναπροσαρμογής, οδηγώντας σε σημαντική επιβάρυνση των ασφαλισμένων.

Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι, σε περίπτωση διακυβέρνησης από το κόμμα του, θα προχωρήσει σε νομοθετική πρωτοβουλία για την κατάργηση του νόμου του 2020. Τόνισε επίσης την ανάγκη για αυστηρότερη εποπτεία του κλάδου και την εφαρμογή κανόνων που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών προγραμμάτων και την προστασία των συμφερόντων των πολιτών.

Η παρέμβαση του κ. Ανδρουλάκη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα επηρεάζουν άμεσα το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών, την ανταγωνιστικότητα και την εμπιστοσύνη των πελατών. Η αγορά παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν για τη σταθερότητα και αξιοπιστία του συστήματος υγείας. Με την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε σαφές μήνυμα για τη σημασία της διαφάνειας, της εποπτείας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, θέτοντας τα ασφαλιστικά θέματα υγείας στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης για το 2025.