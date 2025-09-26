back to top
Το μέγεθος της αγοράς P&C διπλασιάστηκε, τι λέει η Swiss Re για πράκτορες και μεσίτες

Της Έλενας Ερμείδου

 

Διπλασιάστηκαν σε μέγεθος τα τελευταία 20 χρόνια οι ασφαλίσεις ζημιών και ατυχημάτων παγκοσμίως, φτάνοντας τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, συνδυάζοντας συμβατικές και εναλλακτικές δομές, οδήγησαν στο αποτέλεσμα αυτό, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση «Sigma» του Swiss Re Institute.

Ουσιαστικά, το κλειδί της επιτυχίας το κρατά ένα μεγάλος και ολοένα αυξανόμενος αριθμός μικρότερων εξειδικευμένων παικτών στην αγορά. Εξάλλου, οι ισχυροί και μεγάλοι προσφέρουν λύσεις έναντι κινδύνων που συνέβαλαν στη βελτίωση της προσφοράς κεφαλαίων.

Βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη της αγοράς, η αύξηση της παρουσίας των μεσιτών ασφαλίσεων και των ασφαλιστικών πρακτόρων, οι οποίοι αναλαμβάνουν όλο και πιο μεγάλο ρόλο στην αναδοχή και την κάλυψη των κινδύνων στον κόσμο. Η εξέλιξη αυτή, υπογραμμίζει η Swiss Re, επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να αναβαθμίσουν τις λειτουργίες τους και να τις εφαρμόσουν σε μεγάλη κλίμακα.

Μέχρι το 2040 τα ασφάλιστρα θα αυξηθούν αναλογικά με το ΑΕΠ

Σύμφωνα με τη Swiss Re, τα παγκόσμια ασφάλιστρα του κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων προβλέπεται να αυξηθούν κατά αναλογία με το ΑΕΠ τα επόμενα δέκα χρόνια. Σχεδόν θα διπλασιαστούν, τονίζει η Swiss Re, μέχρι και το 2040. Την ίδια στιγμή, η αγορά παρουσιάζει τάσεις χαλάρωσης ενόσω ο ανταγωνισμός αυξάνεται.

Στις αναδυόμενες αγορές, η κατανομή μεταξύ εμπορικών (46%) και προσωπικών (54%) γραμμών αναμένεται να διατηρηθεί, με την εμπορική ανάπτυξη να καθοδηγείται από την επέκταση των εταιρικών. Οι αναδυόμενες αγορές αντιπροσωπεύουν ήδη το 20% του παγκόσμιου ασφαλίστρων ζημιών και ατυχημάτων, που είναι αμετάβλητο από το 2014.

Δύο ακόμα εξηγήσεις

Οι δημόσιες και ιδιωτικές ασφαλιστικές δεξαμενές και οι μηχανισμοί της αγοράς παίζουν ολοένα και σημαντικότερο οικονομικό ρόλο στις αγορές όπου η μεταβλητότητα θα έθετε εμπόδια στην προσφορά.

Η αγορά λειτουργεί συμπληρωματικά των παραδοσιακών ασφαλίσεων με εναλλακτικές λύσεις κινδύνου, ειδικά σε γεωγραφικές περιοχές επιρρεπείς στις φυσικές καταστροφές.

