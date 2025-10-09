back to top
14.2 C
Athens
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Το 1ο Cyprus Forum Athens, με συνδιοργάνωση ΣΚΕΕ, έρχεται 14/10 στην Πρεσβεία της Κύπρου

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Το μεγαλύτερο συνέδριο πολιτικής της Κύπρου, το Cyprus Forum, κάνει το επόμενο βήμα και επεκτείνεται στην Αθήνα. Το Oxygen for Democracy, σε στρατηγική συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδος (ΣΚΕΕ), ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά τη διοργάνωση του πρώτου Cyprus Forum Athens (CFA), που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2025, από τις 13.00 έως τις 18.30, στο Σπίτι της Κύπρου, στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας και εντάσσεται στις «Ημέρες Κύπρου».

Ο ΣΚΕΕ, μέσα από τη δράση του για προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ Κυπρίων και Ελλαδιτών επαγγελματιών, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συνδιοργάνωση του Cyprus Forum Athens. Στόχος είναι να αναδειχθεί η φωνή της επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, και να ενισχυθεί ο διάλογος για κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες.

- Advertisement -

Η Πρόεδρος του ΣΚΕΕ Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, CEO της Tototheo Global, δήλωσε: «Μέσα από το Cyprus Forum Athens, ο ΣΚΕΕ δίνει φωνή στην ιδιωτική πρωτοβουλία, προωθώντας ουσιαστική συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς για την επίλυση κοινών προκλήσεων. Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα είναι οι κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης· στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τις ιδέες σε εφαρμοσμένες λύσεις που ωφελούν την κοινωνία και στις δύο αδελφές χώρες».

Το CFA φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσια διοργάνωση-γέφυρα μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, με επίκεντρο την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και την ανάδειξη κοινών προτεραιοτήτων. Η φετινή εκδήλωση βασίζεται στη δυναμική του κύριου Cyprus Forum της Λευκωσίας, καθώς και στις παράλληλες διοργανώσεις σε Λονδίνο και Βρυξέλλες.

- Advertisement -

Στο πρόγραμμα του CFA συμμετέχουν διακεκριμένοι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και ειδικοί από Ελλάδα και Κύπρο, μέσα από στοχευμένα πάνελ που θα συζητήσουν μεταξύ άλλων:

  • Από την Κύπρο και την Ελλάδα στον Κόσμο: Η Συμμαχία της Καινοτομίας
  • Τρία χρόνια Διακυβερνητικού Πλαισίου – Χτίζοντας το Μέλλον Ελλάδας-Κύπρου
  • ΣΚΕΕ: Δίκτυο, Επιρροή, Προοπτικές
  • Η Αναδιαμόρφωση της Διεθνούς Τάξης: Θέσεις και Προοπτικές Ελλάδας-Κύπρου
  • Οικονομική Ανάπτυξη & Επενδύσεις: Στρατηγικές για ένα Ανθεκτικό Μέλλον

Με θεματικούς άξονες Εξωτερική Πολιτική & Γεωπολιτική, Επιχειρηματικότητα & Οικονομία, Τεχνολογία & Καινοτομία και Ευρωπαϊκό Μέλλον, το Cyprus Forum Athens φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο διαλόγου και συνεργασίας για επαγγελματίες και ηγέτες γνώμης των δύο χωρών.

Μετά το πέρας των συνεδριάσεων, θα ακολουθήσει Cocktail Δικτύωσης από τις 18.30 έως τις 21.00 στον 2ο όροφο της Πρεσβείας της Κύπρου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για περαιτέρω επαφές και συζητήσεις.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και εγγραφή στο συνέδριο είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Athens Riviera Summit 2025: Iδιαίτερη επιτυχία και υψηλές παρουσίες

Newsroom 3 -
Tην επίσημη έναρξη της Συνόδου, που λαμβάνει χώρα στα Αστέρια Γλυφάδας το τριήμερο 1-3 Οκτωβρίου, κήρυξε ο υπουργός Ανάπτυξης
Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα φιλοξένησε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Insurance Europe – Στρατηγικές συζητήσεις για το μέλλον της αγοράς

Newsroom 3 -
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τέθηκαν στο επίκεντρο οι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και η πορεία προς το μέλλον
Διαβάστε περισσότερα

Ένα μάθημα ηγεσίας για τον ασφαλιστικό κλάδο από τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

Newsroom 3 -
Η ηγεσία δεν περιορίζεται στην τυπική εκπροσώπηση ή στην ανάδειξη προβλημάτων· είναι κυρίως η ικανότητα να δείχνεις τον δρόμο
Διαβάστε περισσότερα

TikTok: Πάνω από 4,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα – Η πλατφόρμα που «γεννάει» τάσεις

Newsroom 3 -
Η πλατφόρμα έχει καθιερωθεί ως εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς ενισχύει τη σύνδεση των brands με το κοινό και προωθεί την αυθεντική επικοινωνία
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Εθελοντική αιμοδοσία στον ΕΔΟΕΑΠ – Μια πράξη αγάπης και ζωής

Newsroom 3 -
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Ελπίς», στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισμού
Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εποχική γρίπη – Συστάσεις για εμβολιασμό και πρόληψη ενόψει της περιόδου 2025/2026

Newsroom 3 -
Συνολικά πέρυσι 196 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν 86 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη
Διαβάστε περισσότερα

Η επάνοδος της Groupama

Newsroom 3 -
Τη στρατηγική της εταιρείας για επιστροφή στην κερδοφορία εντός διετίας παρουσίασε ο νέος CEO Hassène Feki
Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Newsroom 3 -
Στηρίζοντας με συνέπεια τον αγώνα εδώ και 9 χρόνια, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Επαγγελματικά Ταμεία

Εθελοντική αιμοδοσία στον ΕΔΟΕΑΠ – Μια πράξη αγάπης και ζωής

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Ελπίς», στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισμού
Επικαιρότητα

Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία ανάμεσα στα κορυφαία της Ευρώπης

Σύμφωνα με την ψηφοφορία αναγνωστών του Condé Nast Traveller για τα Readers’ Choice Awards 2025
Υγεία

Εγκύκλιος για την εποχική γρίπη – Συστάσεις για εμβολιασμό και πρόληψη ενόψει της περιόδου 2025/2026

Συνολικά πέρυσι 196 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν 86 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη
Επικαιρότητα

Innovate East: Ολοκληρώθηκε ο 1ος Διαγωνισμός Πράσινης και Γαλάζιας Καινοτομίας

Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής έφερε κοντά θεσμικούς φορείς, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, σε μια μοναδική σύμπραξη
Τα Νέα της Αγοράς

Σε δημόσια διαβούλευση η «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη»

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.