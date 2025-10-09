Το 1ο Cyprus Forum Athens, με συνδιοργάνωση ΣΚΕΕ, έρχεται 14/10 στην Πρεσβεία της Κύπρου

Το μεγαλύτερο συνέδριο πολιτικής της Κύπρου, το Cyprus Forum, κάνει το επόμενο βήμα και επεκτείνεται στην Αθήνα. Το Oxygen for Democracy, σε στρατηγική συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδος (ΣΚΕΕ), ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά τη διοργάνωση του πρώτου Cyprus Forum Athens (CFA), που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2025, από τις 13.00 έως τις 18.30, στο Σπίτι της Κύπρου, στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας και εντάσσεται στις «Ημέρες Κύπρου».

Ο ΣΚΕΕ, μέσα από τη δράση του για προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ Κυπρίων και Ελλαδιτών επαγγελματιών, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συνδιοργάνωση του Cyprus Forum Athens. Στόχος είναι να αναδειχθεί η φωνή της επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, και να ενισχυθεί ο διάλογος για κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες.

Η Πρόεδρος του ΣΚΕΕ Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, CEO της Tototheo Global, δήλωσε: «Μέσα από το Cyprus Forum Athens, ο ΣΚΕΕ δίνει φωνή στην ιδιωτική πρωτοβουλία, προωθώντας ουσιαστική συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς για την επίλυση κοινών προκλήσεων. Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα είναι οι κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης· στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τις ιδέες σε εφαρμοσμένες λύσεις που ωφελούν την κοινωνία και στις δύο αδελφές χώρες».

Το CFA φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσια διοργάνωση-γέφυρα μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, με επίκεντρο την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και την ανάδειξη κοινών προτεραιοτήτων. Η φετινή εκδήλωση βασίζεται στη δυναμική του κύριου Cyprus Forum της Λευκωσίας, καθώς και στις παράλληλες διοργανώσεις σε Λονδίνο και Βρυξέλλες.

Στο πρόγραμμα του CFA συμμετέχουν διακεκριμένοι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και ειδικοί από Ελλάδα και Κύπρο, μέσα από στοχευμένα πάνελ που θα συζητήσουν μεταξύ άλλων:

Από την Κύπρο και την Ελλάδα στον Κόσμο: Η Συμμαχία της Καινοτομίας

Τρία χρόνια Διακυβερνητικού Πλαισίου – Χτίζοντας το Μέλλον Ελλάδας-Κύπρου

ΣΚΕΕ: Δίκτυο, Επιρροή, Προοπτικές

Η Αναδιαμόρφωση της Διεθνούς Τάξης: Θέσεις και Προοπτικές Ελλάδας-Κύπρου

Οικονομική Ανάπτυξη & Επενδύσεις: Στρατηγικές για ένα Ανθεκτικό Μέλλον

Με θεματικούς άξονες Εξωτερική Πολιτική & Γεωπολιτική, Επιχειρηματικότητα & Οικονομία, Τεχνολογία & Καινοτομία και Ευρωπαϊκό Μέλλον, το Cyprus Forum Athens φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο διαλόγου και συνεργασίας για επαγγελματίες και ηγέτες γνώμης των δύο χωρών.

Μετά το πέρας των συνεδριάσεων, θα ακολουθήσει Cocktail Δικτύωσης από τις 18.30 έως τις 21.00 στον 2ο όροφο της Πρεσβείας της Κύπρου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για περαιτέρω επαφές και συζητήσεις.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και εγγραφή στο συνέδριο είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα.