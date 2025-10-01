20.8 C
TikTok: Πάνω από 4,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα – Η πλατφόρμα που «γεννάει» τάσεις

Το TikTok συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με πάνω από 4,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα και περισσότερους από 200 εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη, όπως ανακοίνωσε η πλατφόρμα. Οι χρήστες επιλέγουν το TikTok όχι μόνο για ψυχαγωγία, αλλά και για να μοιράζονται προσωπικές ιστορίες, να ανακαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα, να αποκτούν δεξιότητες και να συνδέονται με προϊόντα και υπηρεσίες.

Η ελληνική κοινότητα ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και την ικανότητά της να παράγει περιεχόμενο που εμπνέει και δημιουργεί τάσεις. Ανάμεσα στους δημοφιλείς δημιουργούς είναι η Χαρά Κοντοχρήστου, που μέσα από καθημερινά POV βίντεο παρουσιάζει την καθημερινότητά της και τη σειρά «Αρχιτεκτονική για το παγωτό σου», η Αριάνα Παπαλεξόπουλος που αναδεικνύει με χιούμορ την ελληνική κουλτούρα στην Αμερική, και ο Kamil, γνωστός ως Marketing Parakalo, ο οποίος δίνει συμβουλές marketing με αυθεντικότητα και χιούμορ. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι Μάρω και Γιώργος με το travelwithme, οι οποίοι μοιράζονται ταξιδιωτικές εμπειρίες και γαστρονομικές ανακαλύψεις.

Το TikTok έχει εξελιχθεί σε έναν χώρο όπου οι τάσεις «γεννιούνται» πρώτα στην πλατφόρμα. Το 76% των χρηστών δηλώνει ότι παρακολουθεί μέσω TikTok τι είναι δημοφιλές, ενώ το 33% παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 για πρώτη φορά μέσα από την εφαρμογή, περισσότερο από ό,τι μέσω τηλεόρασης ή streaming. Επίσης, πρωτοβουλίες όπως το #BookTok αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον για το διάβασμα και δίνουν σε πολλούς δημιουργούς την ευκαιρία να ξεχωρίσουν.

Οι χρήστες πλέον αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο και για τα brands. Το 64% ανακαλύπτει νέα προϊόντα μέσω TikTok και το 65% δηλώνει ότι είναι πιθανό να αγοράσει κάτι που είδε στην εφαρμογή. Η πλατφόρμα έχει καθιερωθεί ως εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς ενισχύει τη σύνδεση των brands με το κοινό και προωθεί την αυθεντική επικοινωνία μέσω συνεργασιών με δημιουργούς, όπως η συνεργασία της Avène με δημιουργούς φαρμακευτικού και καλλυντικού περιεχομένου.

Με τα δεδομένα αυτά, το TikTok επιβεβαιώνει τη θέση του ως έναν ζωντανό κόμβο πολιτισμού και επιχειρηματικότητας, όπου οι χρήστες δεν περιορίζονται απλώς στην κατανάλωση περιεχομένου, αλλά το δημιουργούν, το επαναπροσδιορίζουν και το μετατρέπουν σε τάσεις, διαλόγους και ευκαιρίες ανάπτυξης.

