32.7 C
Athens
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Τα παιδιά μαθαίνουν και τη νέα σχολική χρονιά πώς να χαίρονται με ασφάλεια το νερό

Newsroom 3

Εκπαίδευση

Υλικό του προγράμματος «ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ»Συνεχίζεται και τη νέα σχολική χρονιά το καινοτόμο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, με στόχο την εμπέδωση των κανόνων ασφαλείας στο νερό και κατά τις υδάτινες δραστηριότητες αναψυχής, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη μείωση των ατυχημάτων στη θάλασσα.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το 2024/2025 από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Safe Water Sports. Απευθυνόταν σε μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων της ελληνικής επικράτειας, ενώ περιλάμβανε πλούσιο και σύγχρονο εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 13.585 μαθητές από 226 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και άνω των 190 στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ως εκπαιδευτές.

Η θετική ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας και η ενεργή συμμετοχή χιλιάδων μαθητών και μαθητριών ανέδειξαν την αναγκαιότητα και τη σημασία τέτοιων εκπαιδευτικών δράσεων, εξού και το πρόγραμμα θα τρέξει και την επόμενη σχολική χρονιά, καλύπτοντας ακόμη περισσότερες περιοχές και σχολικές βαθμίδες.

