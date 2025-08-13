Swiss Re: Καύσωνες, η μεγάλη απειλή για την ανθρώπινη ζωή

Ο κίνδυνος αιφνίδιας απώλειας ανθρώπινης ζωής από υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνες κατατάσσεται πλέον στους κυριότερους κινδύνους. Έως και μισό εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως πεθαίνουν κάθε χρόνο από τα φαινόμενα καύσωνα και από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Πρόκειται για έναν αριθμό που υπερβαίνει το άθροισμα των θανάτων που προέρχονται από καταστροφικά συμβάντα, όπως σεισμοί, πλημμύρες, τυφώνες, σύμφωνα με τη Swiss Re.

Τα ακραία φαινόμενα ζέστης είναι «αόρατος κίνδυνος» για τους ανθρώπους επειδή οι επιπτώσεις των δεν είναι τόσο προφανείς όσο άλλων φυσικών κινδύνων, σχολιάζει ο Jérôme Haegeli, επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου της Swiss Re, προσθέτοντας πως είναι η τάση είναι σαφής για μεγαλύτερης διάρκειας και θερμότερους καύσωνες.

Η τάση αυτή για την Swiss Re υποδεικνύει την υποχρέωση οι κυβερνήσεις να μετρήσουν το κόστος της ανθρώπινης ζωής και να ρίξουν το βάρος των δαπανών τους στις υποδομές, στην γεωργία και την περίθαλψη της υγείας κατά προτεραιότητα.

Ελ. Ερμ.