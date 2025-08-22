back to top
30.8 C
Athens
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

SOS από ΕΕΘ για παραπλανητικά emails

Newsroom 3

Επικαιρότητα

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη του ότι έγινε αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με την απόπειρα εξαπάτησης εταιρειών, οι οποίες καλούνται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με αποστολέα την ηλεκτρονική διεύθυνση info@emporikomitroo.com να καταβάλουν το ποσό των 50 ευρώ, δήθεν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Το μήνυμα αυτό έχει ως στόχο την εξαπάτηση των αποδεκτών, καθώς περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε φόρμα καταχώρισης προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων με σκοπό την παράνομη είσπραξη χρημάτων.

«Σας ενημερώνουμε ότι το Γ.Ε.ΜΗ. ποτέ δεν ζητά πληρωμή μέσω φόρμας ή ηλεκτρονικού μηνύματος. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Γ.Ε.ΜΗ. www.businessportal.gr, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης της επιχείρησης» καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΕΘ.

Πηγή: banks.com.gr

