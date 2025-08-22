SOS από ΕΕΘ για παραπλανητικά emails

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη του ότι έγινε αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με την απόπειρα εξαπάτησης εταιρειών, οι οποίες καλούνται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με αποστολέα την ηλεκτρονική διεύθυνση info@emporikomitroo.com να καταβάλουν το ποσό των 50 ευρώ, δήθεν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Το μήνυμα αυτό έχει ως στόχο την εξαπάτηση των αποδεκτών, καθώς περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε φόρμα καταχώρισης προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων με σκοπό την παράνομη είσπραξη χρημάτων.

- Advertisement -

«Σας ενημερώνουμε ότι το Γ.Ε.ΜΗ. ποτέ δεν ζητά πληρωμή μέσω φόρμας ή ηλεκτρονικού μηνύματος. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Γ.Ε.ΜΗ. www.businessportal.gr, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης της επιχείρησης» καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΕΘ.

Πηγή: banks.com.gr