Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον Fireside Chat με θέμα “Retirement and Pension Solutions powered by Allianz” με ομιλητές τους κ.κ.Dr. Kai Wallbaum, Managing Director, Head of Asset-Life Business, Allianz Global Investors κσι Χρήστο Γεωργίου, Chief Financial Officer & Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Allianz διεξήχθη στο 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.Ο Dr. Wallbaum ανέφερε:

“Η σύνταξη εναι μια μεγάλη λέξη όσον αφορά την Allianz. Έχουμε πολλά πράγματα να προσφέρουμε στο κομμάτι της συνταξιοδοτησης τόσο για μεγαλύτερους όσο και για μικροτερους πελάτες. Έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και διαφορετικές ανάγκες, εμείς προσπαθούμε να τις διαχειριστούμε όλες. Απο πλευράς διαχείρισης περιουσίας

αξίζει να αναφερθεί ότι το 50% όλων περιουσιακών στοιχείων έχουν συνδεση με τη σύνταξη”.

“Στην αγορά της σύνταξης έχουμε στατιστικές που αναφέρουν ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε περισσότερο κόσμο 65 ετών που θα πρέπει όλοι να έχουν το ίδιο επίπεδο ζωής στην περίοδο της συνταξιοδότησης. Για τη διαχείριση των assets τους αν δούμε τις παγκόσμιες στατιστικές θα διαπιστώσουμε ότι κοντά στο 60% έχουν να κάνουν με τα περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ, και σε πολλές χώρες της Ευρώπης όπως πχ η Γερμανία”.

Μεταξύ άλλων είπε:

“Η σύνταξη για έναν μεγάλο οργανισμό σημαίνει πολύ μεγάλη ευθύνη, αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με την αειφορία και την ρευστότητα, τους τρόπους επένδυσης χρημάτων κλπ”.

Σχήματα DPE έρχονται απο το παρελθόν από την Ευρώπη και είναι μια κυριαρχή δομή. Αντί να ξεφύγουμε από σχήματα dpe μπορεί να προσφέρουμε πιο σημαντικά στοιχεία, να εξετάσουμε πώς ταιριάζουν στο δικό μας χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων αν και είναι εκτός της βασικής μας δουλειάς αλλά εχει οικονομικά αποτελέσματα. Πρέπει να δούμε το ρίσκο στα υπάρχονται σχήματα DPE και πως θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Η βέλτιστη χρήση είναι ο καταμερισμός των περιουσιακών στοιχείων” τόνισε.

Και πρόσθεσε:

Τα ίδια κεφάλαια πρέπει να αποτελούν μέρος κάθε στρατηγικής, στο κομμάτι του DCE υπάρχει η επενδυτική φιλοσοφία, χρειάζονται όμως τα ίδια κεφάλαια στην αρχή για να ξεκινήσεις. Υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα σε όλο αυτό, καποιες φορές αυτά τα περιουσιακά στοιχεία “τιμωρούνται” . Κατά την έκθεση στην ιδιωτική αγορά, θες μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερο καταμερισμό στο χαρτοφυλάκιό σου. Οι ρυθμιστές θέτουν πολλές απαιτήσεις για αυτά τα κεφάλαια”.

“Όλα έχουν να κάνουν με το πώς θελεις εσύ να επενδύσεις στην κεφαλαιακή αγορά προσπαθούμε κι εμείς να έχουμε αειφόρες λύσεις”.

Στο ερώτημα πώς μπορούν να καταφέρουν τ ασφαλιστικά ταμεία να διαχειριστούν τη μεταβλητότητα και να είναι προσεκτικά έναντι αυτής, ο Dr. Wallbaum απάντησε:

“Δεν έχω την απολυτη λύση, θα ξεκινούσα όμως με το μοντέλο της κεφαλαιαγοράς και κοιτώντας το παθητικό σε επίπεδο στρατηγικής ξέρω ότι πρέπει να αποφύγουμε παγίδες με μια ή κάποια άλλη τάξη περιουσιακών στοιχείων. Πολλοί πελάτες εξάλλου ζητούν να αποφύγουν τον κίνδυνο, μας λένε ότι δεν θέλουν να χάσουν πάνω από 8-10% υπάρχει ένα όριο κι έτσι μειώνεις την έκθεση στην αγορά, όταν αυτή είναι ευμετάβλητη

Σχετικά με το ζήτημα της αποσυσσώρευση τόνισε:

Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να σωρεύσεις και πολλοί λίγοι για την αποσυσσώρευση, νομίζω ότι είναι μια επιλογή, είναι καλή ιδέα ενα μίνιμουμ ποσό να γινει annuity και η λήψη του ρίσκου να μειώνεται. Υπάρχουν υπορεώσεις σε ένα τέτοιο ταμείο ενώ υπάρχουν και κάποια fundamentals”.

Και κατέληξε:

Eχουμε πάνω απο 50 εκατ. που διαχειριζόμαστε από πλευράς περιουσιακών στοιχείων

Υπάρχει η τάση ο κόσμος να ζητα να πάρει μηνιαίο εισόδημα από το συγκεκριμενο ενεργητικό

Πρέπει να καθοδηγήσεις ανάλογα με την μεταβλητότητα, υπάρχουν απαπιτήσεις, μπορεί να θελεις να μειώσεις ή να αυξήσεις το εισόδημα σου και για αυτό υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις”.

Όσον αφορά annuities που δεν είναι συγκεκριμένα δήλωσε:

Για την Iταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα κλπ θα πρέπει να υπάρχει μια μίνιμουμ απαίτηση που θα λειτουργεί ως anuuity. Να έχουμε δηλαδή στην αρχή κάποιο εισόδημα, μέρισμα, ίδια κεφάλαια ή κτηματομεσιτικό, να υπάρχει ένα τακτικο εισόδημα για να έχουμε τα anuuities, τις ετήσιες καταθέσεις δηλάδή, να μπορείς να περάσεις από το ένα χαρτοφυλάκιο στο άλλο”.