Pricefox: Τα λάθη και οι πραγματικές ανάγκες των νέων οδηγών στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Μαζί με την άδεια οδήγησης έρχεται και η ανάγκη για ασφάλεια αυτοκινήτου. Όπως επισημαίνει η Pricefox, οι νέοι οδηγοί συχνά βιάζονται να κάνουν την πρώτη επιλογή και πέφτουν σε παγίδες που μπορεί να κοστίσουν ακριβά.

Η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών εντόπισε τα πιο συχνά λάθη και ποιες καλύψεις χρειάζεται πραγματικά ένας νέος οδηγός, ώστε να κρατήσει τα ασφάλιστρα χαμηλά:

- Advertisement -

Πώς με ορίζουν οι ασφαλιστικές ως νέο οδηγό;

Ο νέος οδηγός καθορίζεται από την ηλικία ή το χρόνο απόκτησης του διπλώματος. Τα όρια ακριβώς εξαρτώνται από την κάθε εταιρεία, αυτά όμως είναι τα ανώτερα που υπάρχουν στην αγορά:

Νέος μέχρι την ηλικία των 25 ετών.

Οδηγός που δεν έχει κλείσει 2 έτη από την ημερομηνία απόκτησης του διπλώματός του.

Ποιες είναι οι υποχρεωτικές καλύψεις που πρέπει να έχω το 2025;

Όλοι οι οδηγοί, ανεξαρτήτως ηλικίας, πρέπει υποχρεωτικά να έχουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους τις εξής καλύψεις:

- Advertisement -

Αστική ευθύνη προς τρίτους: Περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο ασφάλειας αυτοκινήτου και επιβάλλεται από το θεσμικό πλαίσιο (όπως επικαιροποιήθηκε με ν. 5113/2024 ).

Περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο ασφάλειας αυτοκινήτου και επιβάλλεται από το θεσμικό πλαίσιο (όπως επικαιροποιήθηκε με ). Φυσικές καταστροφές: Από 1η Ιουνίου του 2025, όλοι οι οδηγοί υποχρεούνται να προσθέτουν και την κάλυψη από δασική πυρκαγιά και πλημμύρα στην ασφάλεια του οχήματος τους, αλλιώς σε περίπτωση ζημιάς από αυτά τα φαινόμενα δεν θα λάβουν καμία κρατική αρωγή.

Ποια λάθη κάνω συνήθως ως νέος οδηγός στην ασφάλεια αυτοκινήτου;

Δεν δηλώνεις ότι είσαι νέος οδηγός στο συμβόλαιο. Πολλές εταιρείες εφαρμόζουν ρήτρα για οδηγούς με λίγα χρόνια άδεια/νεαρή ηλικία. Αν δεν το δηλώσεις, μπορεί να έχεις αυξημένη απαλλαγή ή να μην καλύπτεσαι.

Πολλές εταιρείες εφαρμόζουν ρήτρα για οδηγούς με λίγα χρόνια άδεια/νεαρή ηλικία. Αν δεν το δηλώσεις, μπορεί να έχεις αυξημένη απαλλαγή ή να μην καλύπτεσαι. Επιλέγεις μόνο με βάση την τιμή. Είναι λογικό να θες τη χαμηλότερη τιμή, αλλά το φθηνότερο πρόγραμμα δεν σημαίνει πάντα ότι σε καλύπτει αρκετά. Μπορεί να λείπουν βασικές καλύψεις που θα σε σώσουν σε μια δύσκολη στιγμή.

Είναι λογικό να θες τη χαμηλότερη τιμή, αλλά το φθηνότερο πρόγραμμα δεν σημαίνει πάντα ότι σε καλύπτει αρκετά. Μπορεί να λείπουν βασικές καλύψεις που θα σε σώσουν σε μια δύσκολη στιγμή. Διαλέγεις μόνο τα απολύτως βασικά και αγνοείς κρίσιμες έξτρα καλύψεις. Ειδικά αν δεν έχεις εμπειρία στην οδήγηση, μπορεί να γλιτώσεις μεγάλες ταλαιπωρίες με έξτρα καλύψεις όπως η οδική βοήθεια, η θραύση κρυστάλλων, η νομική προστασία , καθώς είσαι πιο επιρρεπής σε ατυχήματα.

Ειδικά αν δεν έχεις εμπειρία στην οδήγηση, μπορεί να γλιτώσεις μεγάλες ταλαιπωρίες με έξτρα καλύψεις όπως η , καθώς είσαι πιο επιρρεπής σε ατυχήματα. Δεν συγκρίνεις προγράμματα. Η αγορά έχει πολλές επιλογές σε καλύψεις και κάθε ασφαλιστική προσφέρει διαφορετικούς συνδυασμούς καλύψεων. Δες ποιες χρειάζεσαι πραγματικά και σύγκρινε τιμές και καλύψεις.

Δηλώνεις λάθος στοιχεία. Κάποιοι υποτιμούν τη σημασία της σωστής δήλωσης (ηλικία, κύριος οδηγός, τόπος κατοικίας). Αν δηλώσεις λάθος στοιχεία κινδυνεύεις να μην αποζημιωθείς όταν το χρειαστείς.

Κάποιοι υποτιμούν τη σημασία της σωστής δήλωσης (ηλικία, κύριος οδηγός, τόπος κατοικίας). Αν δηλώσεις λάθος στοιχεία κινδυνεύεις να μην αποζημιωθείς όταν το χρειαστείς. Ξεχνάς τις ημερομηνίες ανανέωσης. Αν λήξει η ασφάλεια και μείνεις ανασφάλιστος, το ρίσκο είναι τεράστιο: πρόστιμα, αφαίρεση πινακίδων και μη κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος.

Ποιες ασφαλιστικές καλύψεις να επιλέξω ως νέος οδηγός;

Εκτός από τις βασικές καλύψεις που είναι υποχρεωτικές από το νόμο, καλό είναι να εξετάσεις και ποιες προσθετες καλύψεις χρειάζεσαι:

Για καθημερινή χρήση:

Οδική βοήθεια : Σε γλιτώνει από άγχος σε περίπτωση βλάβης ή τροχαίου.

: Σε γλιτώνει από άγχος σε περίπτωση βλάβης ή τροχαίου. Θραύση κρυστάλλων : Πολύ συχνή και χαμηλού κόστους ζημιά. Η αλλαγή παρμπρίζ μπορεί να κοστίσει αρκετά. Με αυτή την κάλυψη αντικαθίσταται χωρίς να επιβαρυνθείς.

: Πολύ συχνή και χαμηλού κόστους ζημιά. Η αλλαγή παρμπρίζ μπορεί να κοστίσει αρκετά. Με αυτή την κάλυψη αντικαθίσταται χωρίς να επιβαρυνθείς. Νομική προστασία: Σε καλύπτει για δικαστικά έξοδα και νομικές συμβουλές σε περίπτωση διαφωνιών μετά από ένα ατύχημα.

Για νέο οδηγό με νέο/ακριβό όχημα:

Μικτό πακέτο ασφάλειας: Πολύ χρήσιμη για νέους οδηγούς που δεν έχουν εμπειρία. Σε καλύπτει και για ζημιές στο δικό σου όχημα, ακόμη κι αν ευθύνεσαι εσύ. Μπορεί να είναι πιο ακριβή, αλλά σε προστατεύει από μεγάλα έξοδα μετά από ένα ατύχημα.

Πακέτο πυρός/κλοπής: ιδίως αν μένεις ή κυκλοφορείς σε επικίνδυνες περιοχές.

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Υπολογίζεται πως στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 500.000 ανασφάλιστα οχήματα, οπότε με αυτή την κάλυψη εξασφαλίζεις αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος με ένα από αυτά.

Για συχνά και μακρινά ταξίδια

Οδική βοήθεια πανελλαδικά για να είσαι καλυμμένος όπου κι αν βρίσκεσαι

για να είσαι καλυμμένος όπου κι αν βρίσκεσαι Προσωπικό ατύχημα: Σε περίπτωση που χτυπήσεις εσύ, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ή οι επιβαίνοντες, την ώρα που οδηγείς ή κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από αυτό, τότε η ασφαλιστική εταιρεία σε αποζημιώνει.

Πώς να μειώσω το κόστος χωρίς να ρισκάρω;