Pricefox: Πού βρίσκονται και τι καταγράφουν οι νέες κάμερες της τροχαίας;

Οι νέες, έξυπνες κάμερες της τροχαίας έχουν τοποθετηθεί σε Δήμους της Αττικής, καταγράφοντας ήδη παραβάσεις, και το Pricefox δίνει στους οδηγούς, πέρα από προσφορές ασφάλισης αυτοκινήτου, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα:

τι παραβάσεις καταγράφουν

πού βρίσκονται

πώς έρχεται η κλήση

τι δεδομένα καταγράφονται και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά.

Από πότε ισχύουν οι κάμερες και ο νέος ΚΟΚ;

Ο νέος ΚΟΚ (Ν. 5209/2025) έχει τεθεί σε ισχύ από 13 Σεπτεμβρίου και οι πρώτες 41 κάμερες έχουν τοποθετηθεί στην Αττική. Μέχρι το 2026 αναμένεται να έχουν τοποθετηθεί πάνω από 500 κάμερες σε κεντρικά σημεία με μεγάλη επικινδυνότητα.

Στόχος των νέων μέτρων είναι να μειωθούν τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα μέχρι το 2030.

Τι ακριβώς ελέγχουν οι κάμερες;

Οι σταθερές και «έξυπνες» κάμερες δουλεύουν 24/7 και καταγράφουν αυτόματα βασικές παραβάσεις, όπως:

υπερβολική ταχύτητα

παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

μη χρήση ζώνης και κράνους

χρήση κινητού τηλεφώνου.

Το σύστημα ξεκίνησε με εγκαταστάσεις στην Αττική και επεκτείνεται πανελλαδικά μέχρι το 2026.

Πού θα τις συναντήσω πρώτα;

Η πρώτη φάση δίνει προτεραιότητα σε πολύ φορτωμένους άξονες της Αττικής και σε σήραγγες / σημεία υψηλού ρίσκου. Οι πρώτες 41 κάμερες έχουν τοποθετηθεί στους παρακάτω κόμβους:

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Αλεξάνδρας & Πατησίων (28ης Οκτωβρίου): όλες οι κατευθύνσεις

Βασ. Σοφίας & Βασ. Αμαλίας × Πανεπιστημίου: όλες οι κατευθύνσεις

Βασ. Αμαλίας & Βασ. Όλγας: όλες οι κατευθύνσεις

Κατεχάκη & Γ. Παπανδρέου (Ε. Κοκκινοπούλου): όλες οι κατευθύνσεις

Βόρειος Τομέας Αθηνών

Κατεχάκη & Πίνδου (Παπάγου–Χολαργός): όλες οι κατευθύνσεις

Κηφισίας & Πεντέλης (Μαρούσι): όλες οι κατευθύνσεις

Νότιος Τομέας Αθηνών

Καλλιθέα

Θησέως (Ελ. Βενιζέλου) & Καλυψούς: και στα 2 ρεύματα

Θησέως & Συνταγματάρχη Δαβάκη: και στα 2 ρεύματα

Χαροκόπου & Δοϊράνης: όλες οι κατευθύνσεις

Θησέως/Ελ. Βενιζέλου & Λ. Ποσειδώνος: προς Φάληρο & προς Εθν. Μακαρίου

Άλιμος

Λ. Αμφιθέας & Λ. Αγ. Βαρβάρας: προς Αγ. Βαρβάρας

Ταξιαρχών & Καλαμακίου: όλες οι κατευθύνσεις

Άγιος Δημήτριος – Δάφνη –Υμηττός

Λ. Παπαναστασίου & Σοφ. Βενιζέλου (Άγ. Δημήτριος): προς Βουλιαγμένης

Λ. Παπαναστασίου & Αλεξανδρείας (Δάφνη–Υμηττός): προς Π. Φάληρο

Μοσχάτο – Ταύρος

Πειραιώς & Χαμοστέρνας: και στα 2 ρεύματα

Πειραιώς & Χρ. Σμύρνης: και στα 2 ρεύματα

Π. Ράλλη & Αγ. Άννης: και στα 2 ρεύματα

Δυτικός Τομέας Αθηνών

Κηφισού & Κωνσταντινουπόλεως/Λένορμαν (Περιστέρι): προς Αθήνα

Α. Παπανδρέου & Λ. Θηβών (Ίλιον): όλες οι κατευθύνσεις

Λ. Αθηνών & Γ. Παπανδρέου/Κύπρου (Χαϊδάρι): όλες οι κατευθύνσεις

Κηφισού & Δυρραχίου (άξονας Αθήνα–Περιστέρι): προς Περιστέρι

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά

Δήμος Πειραιά

Καραολή & Δημητρίου & Κανελλοπούλου: και στα 2 ρεύματα

Λ. Αθηνών–Πειραιώς & Γρ. Λαμπράκη/Δωδεκανήσου

Χορμοβίτου & Υπαπαντής

Θηβών & Παλαμηδίου – Ρετσίνα

Ρετσίνα & Αγ. Διονυσίου

Αναπαύσεως & Ψαρών

Ηρώων Πολυτεχνείου & Σαχτούρη

Ηρώων Πολυτεχνείου & Χαρ. Τρικούπη: προς Πειραϊκή

Ηρώων Πολυτεχνείου & 2ας Μεραρχίας: όλες οι κατευθύνσεις

Δ. Γούναρη & Ρετσίνα & Αλιπέδου & Ιπποδαμείας: όλες οι κατευθύνσεις

Ακτή Κονδύλη & Αιγάλεω: όλες οι κατευθύνσεις

Κορυδαλλός – Κερατσίνι – Δραπετσώνα – Πέραμα

Γρ. Λαμπράκη & Σολωμού (Κορυδαλλός) : όλες οι κατευθύνσεις

Λ. Σχιστού–Σκαραμαγκά & Γρ. Λαμπράκη (Δραπετσώνα): όλες οι κατευθύνσεις

Λ. Δημοκρατίας & Γρ. Λαμπράκη (Κερατσίνι): όλες οι κατευθύνσεις

Λ. Δημοκρατίας & Τριπόλεως (Πέραμα): προς Κερατσίνι

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Λ. ΝΑΤΟ & Λ. Μεγαρίδος (Ασπρόπυργος): και στα 2 ρεύματα

Λ. ΝΑΤΟ & Γκορυτσάς (Ασπρόπυργος): και στα 2 ρεύματα

Λ. ΝΑΤΟ &Τραπεζούντος (Ασπρόπυργος): και στα 2 ρεύματα

ΠΕΟ Αθηνών–Κορίνθου & Μίνωα/Πάχης (Μέγαρα): και στα 2 ρεύματα

Το συνολικό πλάνο της Περιφέρειας Αττικής προβλέπει 388 κάμερες σε 100 σημεία. Η έμφαση είναι σε μεγάλους άξονες όπως Συγγρού, Ποσειδώνος, Κηφισίας, Βουλιαγμένης και σε διασταυρώσεις υψηλού κινδύνου και η τοποθέτηση θα γίνεται σταδιακά

Πώς θα μου έρθει η κλήση από κάμερα;

Αν σε καταγράψει η κάμερα να κάνεις κάποια παράβαση τότε:

Το υλικό διαβιβάζεται αυτόματα στο Κέντρο Διαχείρισης όπου βεβαιώνεται η παράβαση ηλεκτρονικά. Δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος και το πρόστιμο αποστέλλεται είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Βλέπεις και πληρώνεις το πρόστιμο ηλεκτρονικά με τους κωδικούς taxisnet στη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Τι κάνω αν διαφωνώ με την κλήση;

Τσεκάρεις νωρίς την πράξη βεβαίωσης στο myAADE.

την πράξη βεβαίωσης στο myAADE. Κρατάς φωτογραφικό υλικό/στοιχεία.

φωτογραφικό υλικό/στοιχεία. Κάνεις ένσταση ηλεκτρονικά μέσα στις προθεσμίες που αναγράφονται.

Αν κατά την παράβαση δεν οδηγούσε ο ιδιοκτήτης, πρέπει να δηλωθεί, για να μεταφερθεί το πρόστιμο και οι κυρώσεις στο πρόσωπο που οδηγούσε.

Τι δεδομένα καταγράφονται;

Οι κάμερες κρατάνε δεδομένα όπως:

Φωτογραφία και βίντεο του οχήματος και της πινακίδας (όχι κοντινά σε πρόσωπα).

του οχήματος και της πινακίδας (όχι κοντινά σε πρόσωπα). Ημερομηνία,ώρα & τοποθεσία του συμβάντος.

του συμβάντος. Τύπος παράβασης, όπως ορίζονται στον νέο ΚΟΚ.

Εφόσον η καταγραφή γίνεται για έργο δημοσίου συμφέροντος/νόμιμη υποχρέωση, δεν χρειάζεται η συναίνεση των οδηγών.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα της κάμερας;

Τα δεδομένα μπορούν να δουν: