Plenum Investments: Πάνω από 11% οι αποδόσεις cat bonds τον Ιούνιο, 56 νέα ομόλογα

Μικρή υποχώρηση σημείωσαν τον Ιούνιο του 2025 οι αποδόσεις των ομολόγων καταστροφών (cat bonds) στο 11,12% στα μέσα Ιουνίου 2025, σημειώνοντας ελαφριά υποχώρηση στα τέλη του μήνα στο 11,3%.

Η συνολική απόδοση της αγοράς καταστροφικών ομολόγων είναι σήμερα 19% με 20% χαμηλότερη συγκριτικά με ένα έτος πριν. Πριν από ένα έτος, το περιθώριο ασφάλισης κινδύνου ανήλθε στο 8,33%, ενώ η απόδοση των εξασφαλίσεων στο 5,36%.

Προσφορά εναλλακτικών κεφαλαίων στο πρώτο εξάμηνο

Στις ανανεώσεις του Ιουνίου, οι αντασφαλιστές απορρόφησαν το 5% με 7% της ζήτησης για την ασφάλιση περιουσίας έναντι καταστροφών.

Σύμφωνα με την Guy Carpenter, η προσφορά κεφαλαίων αυξήθηκε πάνω από 20%, οδηγώντας σε πτώση τις τιμές των αντασφαλίστρων σταθμισμένα ανά τον κίνδυνο κατά 5% με 15% στα προγράμματα άνευ απωλειών και αύξηση 10% με 20% στα προγράμματα που είχαν γράψει ζημιές,

To πρώτο εξάμηνο του 2025 τοποθετήθηκε όριο ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις αγορές καταστροφικών ομολόγων σε 56 ομόλογα αντασφάλισης περιουσίας και ενός ομολόγου αντασφάλισης υγείας .

Ελ. Ερμ.