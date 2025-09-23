22.9 C
ΠΑΕΛΟ: Στις 26/9 το 3rd Business & Accounting Conference

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Η Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων (ΠΑΕΛΟ) προσκαλεί στο ετήσιο συνέδριό της, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στόχοι του συνεδρίου είναι:

• να αναδείξει τις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες δεξιότητες στην επιχειρηματικότητα
• να φιλοξενήσει κορυφαίους ομιλητές από τον χώρο των επιχειρήσεων, της οικονομίας, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης
• να συμπεριλάβει θεματικές που αφορούν την ανάπτυξη, τη στρατηγική, τον ρόλο του λογιστή-συμβούλου, το ανθρώπινο δυναμικό και την εκπαίδευση.

Το συνέδριο αφορά επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, λογιστές, οικονομολόγους, στελέχη πληροφορικής και κάθε επαγγελματία που θέλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ, του ΣΕΛΠΕ και του ΣΕΠΕ.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν – Δηλώστε συμμετοχή

Θεματικές Ενότητες

• Επιμελητήρια & Ανάπτυξη – Ο ρόλος των Επιμελητηρίων στη στήριξη των ΜμΕ

• Ο Λογιστής ως Σύμβουλος – Από εκτελεστικός σε στρατηγικός συνεργάτης

• Ανθρώπινο Δυναμικό – Ασφαλιστικό, Αξιολόγηση & Έλλειψη Στελεχών – Νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις

• Εκπαίδευση & Αγορά Εργασίας – Η στρατηγική σύνδεση – Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις σε κοινό διάλογο

• Ψηφιακές Συναλλαγές & AI – Ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακή διακίνηση και τεχνητή νοημοσύνη

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου

Συμμετέχοντες

Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής ΝΔ Φθιώτιδας, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώην Υπουργός Οικονομικών

Λάμπρος Μπέλεσης, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων (ΠΑΕΛΟ)

Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Νίκος Παπανδριανός, Head of Marketing & Communications, Edenred Ελλάδος

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θεοκλής Βασιλειάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Specisoft

Μαρία Βερούχη, CEO, Edenred Ελλάδος

Σταυρούλα Βογιαντζή-Ίσαρη, Μέλος ΔΣ,  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ)

Νίκος Γκούντας, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών (ΚΕΛΕ)

Τάσος Δουκέρης, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων-Ιδιωτών, Υπεύθυνος Λογιστικού Γραφείου «Σ. Κρητικός και Συνεργάτες» & Αντιπρόεδρος ΠΑΕΛΟ

Αντώνης Ζαΐρης, Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομολόγος & Γενικός Διευθυντής, ΣΕΛΠΕ

Σταύρος Καφούνης, Πρόεδρος, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Θωμάς Κρύπας, Senior Business & Digital Strategy Consultant, Εκπαιδευτής & Μέντορας Στελεχών

Στάθης Λιακόπουλος, Founder & CEO, BSS – Building Solid Success

Φάνης Ματσόπουλος, Μέλος Διοικητικής Επιτροπής – Υπεύθυνος Σύμβουλος Υποστήριξης Επιχειρήσεων ΕΒΕΑ

Ελισάβετ Μπλάτσιου, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, ΟΕΕ, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Υπ. Δικαιοσύνης

Κωνσταντίνα Μπουρούνη, HR Consultant & Senior Trainer, Achieve Performance Consulting Group

Αντώνης Ντίνος, Σύμβουλος Ψηφιοποίησης Φορολογικών & Λογιστικών Διαδικασιών

Δημήτρης Πανόπουλος, Επικεφαλής Μονάδας Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Μόνιμος Εμπειρογνώμονας στην ΕΕ για θέματα καινοτομίας και αγοράς εργασίας, Συντονιστής Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ταλέντων, Τεχνικός Συντονιστής Δράσης, Rebrain Greece

Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Γιώργος Παππάς, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Ιορδάνης Πέτσογλου, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ACCOUNTING OFFICE , Εκπρόσωπος, ΠΑΕΛΟ Βορείου Ελλάδος

Παναγιώτης Ράγγος, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης-Πιστ. Εσωτερικός Ελεγκτής

Μαρία Σκοτάδη, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΕΛΟ & Λογίστρια-Φορολογική Σύμβουλος, Ειδική στη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους Πολιτών & ΕΣΠΑ

Άννα Σπάθη, Μέλος ΔΣ, ΠΑ.Ε.Λ.Ο. – Διευθύνουσα Σύμβουλος, Acis Counsulting SΑ

Νικόλαος Σπυρόπουλος, Business Software Evangelist

Μανώλης Σφακιανάκης, Αντιστράτηγος ε.α. στην Ελληνική Αστυνομία, Πρόεδρος CSI Institute

Γιάννης Τρουπής, Πρόεδρος, Επιμελητήριο Αρκαδίας

Όμηρος Τσάπαλος, Εκπρόσωπος Τύπου, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Μιχαήλ Φιλιππάκης, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

