P. Donnet, Generali: Θετική επίδοση σε όλους τους κλάδους με το σχέδιο «Lifetime Partner 27: Driving Excellence»

«Τα εξαιρετικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνουν την πολύ δυνατή εκκίνηση του Στρατηγικού Σχεδίου “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, με θετική επίδοση σε όλους τους τομείς Ασφαλίσεων και στην παγκόσμια πλατφόρμα Διαχείρισης Κεφαλαίων» δηλώνει ο Generali Group CEO, Phillipe Donnet, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα €50,5 δισ. (+0,9%), λειτουργικό αποτέλεσμα €4,0 δισ. (+8,7%) και δείκτη φερεγγυότητας 212% (+2 μονάδες).

«Οι Γενικές Ασφαλίσεις» προσθέτει ο ίδιος «σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη σε όλες τις βασικές αγορές μας, χάρη στη στρατηγική μας για μεγιστοποίηση της κερδοφόρας ανάπτυξης, ενώ οι καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ενισχυμένες από τις προτιμώμενες επιχειρηματικές μας γραμμές. Η πλατφόρμα Διαχείρισης Κεφαλαίων επίσης σημείωσε ισχυρές επιδόσεις, με σημαντική συνεισφορά από την Conning».

«Επιτύχαμε αυτά τα πολύ θετικά αποτελέσματα χάρη στις προσπάθειες όλων των συναδέλφων και των Δικτύων μας» αναγνωρίζει ο CEO του ομίλου και καταλήγει λέγοντας: «Θα αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική, επιδιώκοντας την Αριστεία ως Lifetime Partner των ασφαλισμένων μας, ενισχύοντας τις βασικές μας δυνατότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στις ξεκάθαρες προτεραιότητες του στρατηγικού μας σχεδίου και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών».

Το προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα ανήλθε σε €2,2 δισ. (+10,4%), ενώ το προσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή (EPS) σε €1,47 (+12,5%).

Το infographic με τη σύνοψη των αποτελεσμάτων του ομίλου για το α’ 6μηνο 2025:

Διαβάστε περισσότερα στην επίσημη ανακοίνωση: 06.08.2025_Δελτίο Τύπου_Οικονομικά Αποτελέσματα HY 2025 Ομίλου Generali