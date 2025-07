Όταν τα μπαλάκια αντιστρές… στρεσάρονται – Δείτε το πρωτότυπο ασφαλιστικό σποτ

Έναν έξαλλο «Μαξ Στρεσομπαλάκη» παρουσίασε η Income Insurance της Σιγκαπούρης, ο οποίος ξεσπά την οργή του για τα αποταμιευτικά προγράμματα της ασφαλιστικής καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά του.

Ο λόγος για τη νέα καμπάνια της εταιρείας, σε συνεργασία με τη διαφημιστική BBH, και τα προγράμματα Gro Cash Plus και Gro Cash Sure, που ανακουφίζοντας από το οικονομικό άγχος καθιστούν τα… μπαλάκια αντριστρές περιττά.

Με στόχο να τραβήξει την προσοχή των μεσήλικων κατοίκων της Σιγκαπούρης, η καμπάνια δείχνει πώς οι άνθρωποι μπορούν να αυξήσουν την περιουσία τους χωρίς να ρισκάρουν τις αποταμιεύσεις τους.

Ο Dhiren Amin, επικεφαλής υπεύθυνος πελατών της Income Insurance, δήλωσε: «Ο Max the Stress Ball άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή όταν η BBH Singapore τον παρουσίασε πρώτη φορά: μια μπάλα άγχους που δεν τη χρειάζονται πλέον, επειδή ο ιδιοκτήτης της αντιμετωπίζει λιγότερο οικονομικό άγχος. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τον επαναφέρουμε για να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους ότι όταν είναι οικονομικά εξασφαλισμένοι η ψυχική ηρεμία δεν είναι απλώς δυνατή, αλλά αναμενόμενη».

Ο Nico Tangara, associate creative director της BBH Singapore, σχολίασε: «Σοκαριστήκαμε και λυπηθήκαμε όταν είδαμε το εντελώς 100% αληθινό υλικό με τον Max the Stress Ball να οργιάζει στον χώρο εργασίας του. Αλλά αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα του εγγυημένου κεφαλαίου της Income Insurance – το Gro Cash Plus και το Gro Cash Sure αναγκάζουν παντού τα μπαλάκια αντριστρές να αποσυρθούν».

Ο Max the Stress Ball είχε πρωτοεμφανιστεί το 2023, στην πρώτη καμπάνια του Gro Cash Sure. Το νέο σποτ θα προβληθεί στην τηλεόραση και σε ψηφιακά κανάλια, ενώ ο Max μοιράζεται την ιστορία του και στις κοινωνικές πλατφόρμες.